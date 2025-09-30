1 órája
Rettegnek a nagyrévi emberek: elszabadult kutyák zaklatják a lakókat, a gazda hallgat
Gazdájukat nem érdekli, hogyan tartja rettegésben négy kutyája egész Nagyrévet, a lakók tehetetlenek
Félelem és bizonytalanság uralkodik a nagyrévi Tisza-parton. A kóbor kutyák jelenléte egyre nagyobb aggodalmat kelt a helyiekben.
Éjjel csaptak fel a lángok a garázsnál, reggelre már csak az elszenesedett fal maradt
Egy tűzeset borzolta a szolnokiak kedélyét a hétvégén. A lomtalanítás alatt ugyanis tűz keletkezett egy garázs mellett, amely kárt okozott annak szigetelésében és ajtajában is. Mutatjuk a részleteket!
Nem fogja elhinni, honnan került elő az ellopott roller – videón az emlékezetes pillanat
Egy orvul eltulajdonított elektromos jármű történetéről számoltak be Cegléden. A néhány nappal ezelőtt történt rollerlopás, melyet kamera is megörökített, később meglepő fordulatot vett. Az eszközt a rendőrök végül az elkövető udvarán ásták ki, ahol más furcsaságokra is bukkantak...
Szörnyethaltak a frontális ütközésben – felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó a 4-esen
Több tragédia is megrázta a térséget szeptemberben. A jászkunsági balesetek ismét rávilágítanak arra a tényre, hogy mennyire veszélyesek a forgalmas főutak és a figyelmetlenség.
Kínai és magyar szakemberek számoltak be a feltárásaikról
Szakterületükre koncentráltak. Szeptember 29-én, hétfőn tartották meg a magyar-kínai régészeti csereprogram szimpóziumát a szolnoki Damjanich János Múzeumban.
Elindulnak az Országos Könyvtári Napok Szolnokon – itt vannak a programok!
Mennyei pizza és a robotika világa is segített a szakmaválasztásban a jászsági fiataloknak – galériával és videóval