Rettegnek a nagyrévi emberek: elszabadult kutyák zaklatják a lakókat, a gazda hallgat

Összefoglaló: kóbor kutyák miatt aggódnak a nagyrévi lakosok

Fotó: Beküldött

Gazdájukat nem érdekli, hogyan tartja rettegésben négy kutyája egész Nagyrévet, a lakók tehetetlenek

Félelem és bizonytalanság uralkodik a nagyrévi Tisza-parton. A kóbor kutyák jelenléte egyre nagyobb aggodalmat kelt a helyiekben.

Éjjel csaptak fel a lángok a garázsnál, reggelre már csak az elszenesedett fal maradt

A lomtalanításkor megrongálódott garázs a Bajcsy-Zsilinszky utcában

Fotó: Beküldött

Egy tűzeset borzolta a szolnokiak kedélyét a hétvégén. A lomtalanítás alatt ugyanis tűz keletkezett egy garázs mellett, amely kárt okozott annak szigetelésében és ajtajában is. Mutatjuk a részleteket!

Nem fogja elhinni, honnan került elő az ellopott roller – videón az emlékezetes pillanat

A rollerlopást egy kamera is rögzítette

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Egy orvul eltulajdonított elektromos jármű történetéről számoltak be Cegléden. A néhány nappal ezelőtt történt rollerlopás, melyet kamera is megörökített, később meglepő fordulatot vett. Az eszközt a rendőrök végül az elkövető udvarán ásták ki, ahol más furcsaságokra is bukkantak...

Szörnyethaltak a frontális ütközésben – felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó a 4-esen

A jászkunsági balesetek közül a 4-es főúton történt frontális ütközés volt a legtragikusabb: a sofőr és utasa a helyszínen meghalt

Fotó: Daróczi Erzsébet

Több tragédia is megrázta a térséget szeptemberben. A jászkunsági balesetek ismét rávilágítanak arra a tényre, hogy mennyire veszélyesek a forgalmas főutak és a figyelmetlenség.

Kínai és magyar szakemberek számoltak be a feltárásaikról

A legfrisebb kutatásokról hallhattak a kínai-magyar régészeti csereprogram résztvevői

Fotó: Mészáros János

Szakterületükre koncentráltak. Szeptember 29-én, hétfőn tartották meg a magyar-kínai régészeti csereprogram szimpóziumát a szolnoki Damjanich János Múzeumban.