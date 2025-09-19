Embertelen bánásmód Szolnokon: közteresek meztelen hajléktalanokat hajszoltak

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Összefoglaló: mintegy nyolcvanan vettek részt a szolnoki Széchenyi városrészben megrendezett közbiztonsági fórumon

Fotó: Mészáros János

Meztelen hajléktalanokat kergettek a közteresek Szolnokon, hihetetlen részletek derültek ki

Finoman szólva nincs könnyű dolga hajléktalan-ügyben a szolnoki közterület-felügyelőknek, akik többször is meghökkentő helyzetben találták már magukat – derült ki a Széchenyi városrészben rendezett fórumon. A tanácskozáson Szolnok közbiztonsági helyzete, a drogproblémák, a város szemetessége, valamint a Széchenyit érintő problémák kapcsán is szót emeltek a helyiek.

Haragosa helyett annak autóján töltötte ki dühét, betondarabbal esett neki a járműnek

Így nézett ki a rongálás után a személyautó Forrás: Magyarország Ügyészsége

Ittasan, egy betondarabbal esett neki haragosa autójának egy 39 éves kunmadarasi férfi. A rongálás során több üveget is betört, valamint letörte a visszapillantót.

Őszi csodák Szolnok környékén – 5 kirándulóhely, amit nem érdemes kihagyni

Szolnok környéki kirándulóhelyek: a lombkorona sétány Karcagon káprázatos élményt nyújthat ősszel Forrás: szallas.hu

Habár a meleg nyári napoknak hamarosan vége – bár a hétvégi időjárás pont nem ezt az arcát mutatja majd – vármegyénkben több olyan helyszín is található, melyek színes őszi pompájukban káprázatossá tehetik a hétvégi túrákat. Összeszedtük azokat a Szolnok környéki kirándulóhelyeket, amiket érdemes még idén meglátogatni.

Hónapok óta semmit sem tudnak a tiszakürti lányról

Több gyermek is érintet a mezőtúri bántalmazásban, a rendőrség már intézkedett az ügyben

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Eltűntként keres a rendőrség egy 16 éves tiszakürti lányt. A fiatal június 26-án tűnt el otthonából, azóta sem adott életjelet magáról.

Ez mozgalmas lesz! Mutatjuk a legjobb programokat a hétvégére, akár félmaratont is futhatunk

Programkavalkád várja a jászkunságiakat a hétvégén. Megrendezik a Bicogó Maratont is, szombaton huszadszor bicognak a résztvevők Fotó: Kiss János

Sportos lesz a hétvége. Futhatnak, kerékpározhatnak és terepakadályokat küzdhetnek le a vállalkozó kedvű jászkunságiak az elkövetkező napokban. Szolnokon éjszakai futás lesz, újra megrendezik a Bicogó Maratont, Túrkevén Bagoly Futamra várják a mozogni vágyókat. Természetesen azok sem unatkoznak majd, akik inkább csendesebb programra, pihenésre vágynak. Számukra is sok mindent tartogat a hétvége.

Azonnal tárcsázta az FBI-t, amint meglátta a különleges harangot – megszólalt végre a megtaláló

Harmadik hazájába látogatott szeptember tizenhetedikén Horváthné Boros Márta a minap. A soproni születésű, Egyesült Államokban élő idős hölgy több ezer kilométerről repült abba a kicsiny magyar faluba, mely a jászteleki harangcsoda legendájával került az egyetemes egyháztörténelem históriás könyvébe.