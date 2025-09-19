szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Embertelen bánásmód Szolnokon: közteresek meztelen hajléktalanokat hajszoltak

Címkék#gyermek#m4#Abonyi Értékek Napja#martfűi baleset#vitaminbomba#összefoglaló

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: mintegy nyolcvanan vettek részt a szolnoki Széchenyi városrészben megrendezett közbiztonsági fórumon
Fotó: Mészáros János

Meztelen hajléktalanokat kergettek a közteresek Szolnokon, hihetetlen részletek derültek ki

Finoman szólva nincs könnyű dolga hajléktalan-ügyben a szolnoki közterület-felügyelőknek, akik többször is meghökkentő helyzetben találták már magukat – derült ki a Széchenyi városrészben rendezett fórumon. A tanácskozáson Szolnok közbiztonsági helyzete, a drogproblémák, a város szemetessége, valamint a Széchenyit érintő problémák kapcsán is szót emeltek a helyiek.

Haragosa helyett annak autóján töltötte ki dühét, betondarabbal esett neki a járműnek

Így nézett ki a rongálás után a személyautó Forrás: Magyarország Ügyészsége

Ittasan, egy betondarabbal esett neki haragosa autójának egy 39 éves kunmadarasi férfi. A rongálás során több üveget is betört, valamint letörte a visszapillantót.

Őszi csodák Szolnok környékén – 5 kirándulóhely, amit nem érdemes kihagyni

Szolnok környéki kirándulóhelyek: a lombkorona sétány Karcagon káprázatos élményt nyújthat ősszel Forrás: szallas.hu

Habár a meleg nyári napoknak hamarosan vége – bár a hétvégi időjárás pont nem ezt az arcát mutatja majd – vármegyénkben több olyan helyszín is található, melyek színes őszi pompájukban káprázatossá tehetik a hétvégi túrákat. Összeszedtük azokat a Szolnok környéki kirándulóhelyeket, amiket érdemes még idén meglátogatni.

Hónapok óta semmit sem tudnak a tiszakürti lányról

Little,Boy,Sitting,Alone,On,Floor,After,Suffering,An,Act
Több gyermek is érintet a mezőtúri bántalmazásban, a rendőrség már intézkedett az ügyben
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Eltűntként keres a rendőrség egy 16 éves tiszakürti lányt. A fiatal június 26-án tűnt el otthonából, azóta sem adott életjelet magáról.

Ez mozgalmas lesz! Mutatjuk a legjobb programokat a hétvégére, akár félmaratont is futhatunk

Programkavalkád várja a jászkunságiakat a hétvégén. Megrendezik a Bicogó Maratont is, szombaton huszadszor bicognak a résztvevők Fotó: Kiss János

Sportos lesz a hétvége. Futhatnak, kerékpározhatnak és terepakadályokat küzdhetnek le a vállalkozó kedvű jászkunságiak az elkövetkező napokban. Szolnokon éjszakai futás lesz, újra megrendezik a Bicogó Maratont, Túrkevén Bagoly Futamra várják a mozogni vágyókat. Természetesen azok sem unatkoznak majd, akik inkább csendesebb programra, pihenésre vágynak. Számukra is sok mindent tartogat a hétvége.

Azonnal tárcsázta az FBI-t, amint meglátta a különleges harangot – megszólalt végre a megtaláló

Harmadik hazájába látogatott szeptember tizenhetedikén Horváthné Boros Márta a minap. A soproni születésű, Egyesült Államokban élő idős hölgy több ezer kilométerről repült abba a kicsiny magyar faluba, mely a jászteleki harangcsoda legendájával került az egyetemes egyháztörténelem históriás könyvébe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu