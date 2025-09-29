Könnyen tönkretehetjük bőrünket, ha TikTokon tájékozódunk, durva példát is mesélt a szakértő

Ön tudja, hogy miben más az őszi bőrápolás mint a nyári? Hogy mire kell odafigyelni, mit kell elkerülni, mire mit kell használni? Mi megkérdeztük erről az idei Prima Gálán „Év kozmetikus Mestere” díjat kapott Zubik Zitát, aki a szakszerű tanácsok mellett azt is elárulja: miért haragszik a szakma az önjelölt TikTok szépségtanácsadókra.

Ki más adhatna hiteles tanácsot az őszi bőrápolás kapcsán, mint az Év Kozmetikus Mestere, Zubik Zita?

Fotó: Beküldött

Őszi bőrápolás – kell-e még a fényvédő krém?

Ahogy elbúcsúztunk a tűző napsütéstől, úgy logikusnak tűnik, hogy elhagyjuk a fényvédő arckrém használatát. Ám Zita szerint ezzel még várjunk.

Sokan nem hinnék, de nyár után is fontos a nap elleni védelem, mert az UV-sugarak úgyanúgy jelen vannak. Persze ilyenkor már nem kell az 50 faktoros, bőven elég egy 30-as, 20-as és nyilván amikor esős az idő, akkor el lehet tekinteni tőle.

Zita azt is elárulta, hogy a hűvös idő beköszöntével a habzó, zselés arclemosók helyett jöhetnek az olajosabb, krémesebb tisztítók és ugyanez vonatkozik a krémekre is: a könnyű, vizes állagú hidratálókat ideje lecserélni sűrűbb textúrájú, tápláló krémekre. Ami a szérumokat illeti, a száraz, zsírhiányos bőrnek intenzíven hidratáló szérumot, a problémás, zsírosabb bőrnek pedig inkább faggyúmirigy-szabályozó összetevőket érdemes választani.

Tipikus őszi bőrproblémák – és a tudatos bőrápolás fontossága

Az őszi-téli időszak nemcsak a hideg, szeles, nyirkos időjárást hozza magával, hanem sokaknál a bőrpanaszokat is. A kozmetikus szerint tipikusan ilyenek az ekcémás tünetek: piros, viszkető, hámló foltok, amelyek nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem komoly diszkomfortot is okoznak. Fontos azonban megérteni, hogy az ekcéma nem csupán külső tényezők miatt alakulhat ki, sokszor belső ok áll a háttérben: például gyulladás a szervezetben, hormonális változások vagy akár a stressz.

– Nagyon sok vendégem meglepődik, amikor elmondom, hogy az ekcéma gyakran idegi alapon jön elő. A feszültség, az idegesség ugyanúgy képes kihozni a tüneteket, mint egy rosszul megválasztott krém – hangsúlyozza a kozmetikus.

Az ekcéma kezelése ezért mindig személyre szabott: ha a panasz enyhe, elegendő lehet a bőr nyugtatása kímélő, tápláló készítményekkel, de ha a bőr erősen viszket, hámlik vagy begyullad, akkor elengedhetetlen a bőrgyógyász felkeresése.