Őszi arcápolás

Könnyen tönkretehetjük bőrünket, ha TikTokon tájékozódunk, durva példát is mesélt a szakértő

Úgy tűnik véget ért a nyár és kezdhetünk hozzászokni a hűvösebb, borúsabb időjáráshoz. Hogyan hat ez a bőrünkre, kell-e még napvédőkrém, mit kezdjünk a májfoltokkal, ekcémával és milyen őszi bőrápolás tippek terjednek a TikTok-on amitől a kozmetikusok falra másznak? Cikkünkből kiderül!

Avar Vanda

Ön tudja, hogy miben más az őszi bőrápolás mint a nyári? Hogy mire kell odafigyelni, mit kell elkerülni, mire mit kell használni? Mi megkérdeztük erről az idei Prima Gálán „Év kozmetikus Mestere” díjat kapott Zubik Zitát, aki a szakszerű tanácsok mellett azt is elárulja: miért haragszik a szakma az önjelölt TikTok szépségtanácsadókra.

őszi bőrápolás
Ki más adhatna hiteles tanácsot az őszi bőrápolás kapcsán, mint az Év Kozmetikus Mestere, Zubik Zita? 
Fotó: Beküldött

Őszi bőrápolás – kell-e még a fényvédő krém?

Ahogy elbúcsúztunk a tűző napsütéstől, úgy logikusnak tűnik, hogy elhagyjuk a fényvédő arckrém használatát. Ám Zita szerint ezzel még várjunk.

Sokan nem hinnék, de nyár után is fontos a nap elleni védelem, mert az UV-sugarak úgyanúgy jelen vannak. Persze ilyenkor már nem kell az 50 faktoros, bőven elég egy 30-as, 20-as és nyilván amikor esős az idő, akkor el lehet tekinteni tőle.

Zita azt is elárulta, hogy a hűvös idő beköszöntével a habzó, zselés arclemosók helyett jöhetnek az olajosabb, krémesebb tisztítók és ugyanez vonatkozik a krémekre is: a könnyű, vizes állagú hidratálókat ideje lecserélni sűrűbb textúrájú, tápláló krémekre. Ami a szérumokat illeti, a száraz, zsírhiányos bőrnek intenzíven hidratáló szérumot, a problémás, zsírosabb bőrnek pedig inkább faggyúmirigy-szabályozó összetevőket érdemes választani.

Tipikus őszi bőrproblémák – és a tudatos bőrápolás fontossága

Az őszi-téli időszak nemcsak a hideg, szeles, nyirkos időjárást hozza magával, hanem sokaknál a bőrpanaszokat is. A kozmetikus szerint tipikusan ilyenek az ekcémás tünetek: piros, viszkető, hámló foltok, amelyek nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem komoly diszkomfortot is okoznak. Fontos azonban megérteni, hogy az ekcéma nem csupán külső tényezők miatt alakulhat ki,  sokszor belső ok áll a háttérben: például gyulladás a szervezetben, hormonális változások vagy akár a stressz.

– Nagyon sok vendégem meglepődik, amikor elmondom, hogy az ekcéma gyakran idegi alapon jön elő. A feszültség, az idegesség ugyanúgy képes kihozni a tüneteket, mint egy rosszul megválasztott krém – hangsúlyozza a kozmetikus.

Az ekcéma kezelése ezért mindig személyre szabott: ha a panasz enyhe, elegendő lehet a bőr nyugtatása kímélő, tápláló készítményekkel, de ha a bőr erősen viszket, hámlik vagy begyullad, akkor elengedhetetlen a bőrgyógyász felkeresése. 

TikTok tanácsadók, akiktől falra másznak az igazi kozmetikusok

Zita arra is kitért, hogy mennyire haragszik a szakma az önjelölt szépségtanácsadókra, akik a TikTok-on „osztják az észt” .

Az egész kozmetikus szakma fel van háborodva ezeken a TikTok tartalmakon. Sokan mindenféle végzettség, de néha még alap tájékozottság nélkül is osztogatnak tanácsokat, a fiatalok pedig elhiszik, és halálra savazzák a bőrüket. Ennek súlyos következménye lehet: pigmentfoltok, gyulladások, maradandó károsodások.

Zita (és az összes kozmetikus) hangsúlyozza: hámlasztást házilag nem szabad végezni! Ősszel valóban itt a megfelelő idő az enyhébb, enzimatikus hámlasztásokra, AHA-, BHA- vagy PHA-savakkal, de ezek koncentrációját mindig szakembernek kell meghatároznia. Ezért különösen fontos, hogy a fiatalok ne közösségi média alapján, hanem bőrgyógyász vagy kozmetikus segítségével válasszanak bőrápolási rutint.

Májfoltok kezelése: most érdemes elkezdeni

A nyár után sokaknál erősebben látszanak a májfoltok – főleg ha nem használták következetesen a magas faktorszámű napvédő krémet. Ezeket ősszel-télen lehet a legeredményesebben halványítani. Kialakulásuknak több oka is lehet:

  • hormonális változások (például terhesség, fogamzásgátló szedése), 
  • öregedés természetes folyamata, 
  • bizonyos gyógyszerek mellékhatásai, de 
  • gyakran a túlzott napozás, a szolárium vagy a nem megfelelő kozmetikumok is közrejátszanak.

A kozmetikus szerint igazán látványos eredményt akkor lehet elérni, ha a vendég otthoni ápolása és a professzionális kezelések kéz a kézben járnak. Ide tartoznak a halványító hatóanyagokat tartalmazó termékcsaládok, illetve – szakember felügyelete mellett – a gépi eljárások, például a villanófényes vagy a lézeres technológiák.

– A májfoltok kezelésénél mindig fontos az ok felderítése. Ha például valaki hormonális gyógyszert szed, önmagában egy krém vagy kezelés nem lesz elég. Ilyenkor komplexebb megközelítés kell – hangsúlyozza a kozmetikus.

Szabad-e szolárimozni?

Sokan ragaszkodnak a „nyári színükhöz” és ezért a rossz idő beköszöntével szoláriumba járnak, hogy megtartsák bőrük tónusát. Erre azonban ugyanaz vonatkozik, mint megannyi más dologra amivel túlzásba lehet esni: csak mértékkel szabad használni.

Kéthetente egy szolizástól még nem lesz baja az embernek. Viszont én a vendégeimnek ilyenkor is azt szoktam tanácsolni, hogy takarják le az arcukat, mert a májfoltnak például nem tesz jót. Ilyenkor  mindenkinek fel kell tennie a kérdést: mi fontosabb, a tartósan egészséges bőr vagy a szezonális barnaság?

Zubik Zita még azt is hozzátette, hogy a fentiek betartásán túl a megfelelő mennyiségű vízbevitel és az omega 3 zsírsavak fogyasztása is hozzájárulhat bőrünk egészségéhez. A kozmetikus hangsúlyozta: ha a bőrápolási rutint nem a TikTok influenszerek, hanem szakember tanácsai alapján alakítjuk ki, nemcsak a szezonban, hanem hosszú éveken át is szép és egészséges maradhat a bőrünk.

 

