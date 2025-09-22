Nyári melegben tartották meg az őszindító programot Karcagon

Őszindítót tartott a karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben a Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár.

Kunné Nánási Mónika mb.intézményvezető köszöntő gondolatai után a színpadon először karcagi nótaénekesek – Bartha András, Kolostyák Gyula, Monzinger Ferenc és Karcagi Nagy Zoltán – léptek fel, akiket a HAKME cigányzenekara ifj. Berki László prímás vezetésével kísért. Straub Dezső és Rózsás Viki zenés nosztalgia műsora után a Pom-Pom együttes, este a The Best Company és a Desperado is színpadra lépett.