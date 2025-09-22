56 perce
Nyári melegben tartották meg az őszindító programot Karcagon
Az őszt megidézve hatalmas bulival, és többek közt Straub Dezsővel várta karcagiakat a Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár. Volt zene, tánc, minden ami felpezsdíthette a hétvégi hangulatot.
Muzsikusok nyitották az őszi mulatságot Karcagon
Fotó: Daróczi Erzsébet
Őszindítót tartott a karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben a Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár.
Kunné Nánási Mónika mb.intézményvezető köszöntő gondolatai után a színpadon először karcagi nótaénekesek – Bartha András, Kolostyák Gyula, Monzinger Ferenc és Karcagi Nagy Zoltán – léptek fel, akiket a HAKME cigányzenekara ifj. Berki László prímás vezetésével kísért. Straub Dezső és Rózsás Viki zenés nosztalgia műsora után a Pom-Pom együttes, este a The Best Company és a Desperado is színpadra lépett.
Karcagi őszindítóFotók: Daróczi Erzsébet
