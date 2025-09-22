szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával

1 órája

Nyári melegben tartották meg az őszindító programot Karcagon

Címkék#zene#program#Déryné Művelődési Központ és Könyvtár

Az őszt megidézve hatalmas bulival, és többek közt Straub Dezsővel várta karcagiakat a Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár. Volt zene, tánc, minden ami felpezsdíthette a hétvégi hangulatot.

Daróczi Erzsébet
Nyári melegben tartották meg az őszindító programot Karcagon

Muzsikusok nyitották az őszi mulatságot Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

Őszindítót tartott a karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben a Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár. 

Kunné Nánási Mónika mb.intézményvezető köszöntő gondolatai után a színpadon először karcagi nótaénekesek – Bartha András, Kolostyák Gyula, Monzinger Ferenc és Karcagi Nagy Zoltán – léptek fel, akiket a HAKME cigányzenekara ifj. Berki László prímás vezetésével kísért. Straub Dezső és Rózsás Viki zenés nosztalgia műsora után a Pom-Pom együttes, este a The Best Company és a Desperado is színpadra lépett.

Karcagi őszindító

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu