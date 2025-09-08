szeptember 8., hétfő

40 éve nem tudnak semmit Ágnesről, most a Facebookon indult utána kutatás

Címkék#Ágnes#osztálytalálkozó#esemény#osztálytárs

Utoljára 40 éve láthatták, azóta nincs hír róla.

Bátori Attila

Egy újabb érdekes bejegyzés látott napvilágot a közösségi médiában. A szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakképzőiskola egykori diákjai osztálytalálkozót szerveznek, méghozzá nem is akárhányadikat. 

Osztálytalálkozó miatt keresik a 40 éve nem látott osztálytársukat
Osztálytalálkozót szerveznek, az interneten kértek segítséget egykori osztálytársuk megtalálásában
Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Rendszeresen fordulnak a Facebookhoz, ha segítség kell a keresésben

Korábban egy bajszos sofőr tett közzé egy hasonló bejegyzést. Egy nő megtalálásában kérte a segítséget. Mint írta, Editet 44 éve látta utoljára. Elmondása szerint sok magyarázattal és őszinte bocsánatkéréssel tartozik a nőnek, de hogy pontosan miért, arról nem ejtett szót. Arra nem emlékszik, hogy mi volt Edit vezetékneve, illetve arra sem, hogy hol laktak. 

Egy férfi a napokban arról írt az egyik, szolnokiakat tömörítő csoportban, hogy nagyon keresi Nikolettet, akit a 2000-es években látott utoljára, és ebben kért segítséget a közösségi portálon.

A szolnoki énekesnő, Judy is fordult már az online térhez segítségért. Augusztusban fájó szívvel tette közzé, hogy remeteszőlősi családi házukból eltűnt szeretet kutyájuk, Dexter. A megtalálónak még jutalmat is kínált.

Osztálytalálkozót szerveznek, kutatnak régen látott társuk után

Egy csütörtökön megosztott bejegyzés szerint a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakképzőiskola 1985-ben végzett osztálya idén ünnepli ballagásának 40. évfordulóját. A szép kerek szám apropóján igyekeznek minden egykori társukat megtalálni és meghívni az eseményre. A SZOLNOKON LÁTTAM-HALLOTTAM NYILVÁNOS csoportban megjelent bejegyzés szerint Ágnes nevű volt osztálytársuk még nem került elő, ezért az ő felkutatásában segítséget kérnek

 

