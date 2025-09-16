Ez már valami! Ötven év után is tartják a kapcsolatot a szolnoki „véndiákok”

A szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola 1975-ben végzett 4/a. osztálya az ötvenéves érettségi találkozóját tartotta szeptember 13-án, szombaton.

Forrás: Beküldött

A jókedvben, szeretetben töltött délután nagy öröme volt, hogy a hajdani osztállyal együtt lehetett és emlékezhetett meg a múlt emlékeiről a kerek évfordulón dr. Pataki Mihály egykori osztályfőnök is. A „véndiákok” a találkozó végén megegyeztek abban, hogy két év múlva megtartják a hetvenesek buliját is – számolt be minderről az osztálytalálkozó egyik résztvevője, az Új Néplap egykori munkatársa, Erdei Ilona.