Emlékezés

Ez már valami! Ötven év után is tartják a kapcsolatot a szolnoki „véndiákok”

Címkék#Dr Pataki Mihály#Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola#osztálytalálkozó#véndiák

Újra találkozott a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola 1975-ben végzett egyik osztálya, a tervek szerint pedig hamarosan újra megismételhetik ezt.

Mészáros Géza

A szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola 1975-ben végzett 4/a. osztálya az ötvenéves érettségi találkozóját tartotta szeptember 13-án, szombaton.

Közgés osztálytalálkozó 1975-2025
A szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola 1975-ben végzett 4/a. osztálya ötvenéves találkozója szeptember 13-án
Forrás:  Beküldött

A jókedvben, szeretetben töltött délután nagy öröme volt, hogy a hajdani osztállyal együtt lehetett és emlékezhetett meg a múlt emlékeiről a kerek évfordulón dr. Pataki Mihály egykori osztályfőnök is. A „véndiákok” a találkozó végén megegyeztek abban, hogy két év múlva megtartják a hetvenesek buliját is – számolt be minderről az osztálytalálkozó egyik résztvevője, az Új Néplap egykori munkatársa, Erdei Ilona.

 

