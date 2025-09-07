Óriási parkolási anomália alakult ki a szandaszőlősi sulinál, a megoldás sokakat kiakasztott

Folyamatos közlekedési káoszt okozott a parkolási morál a szandaszőlősi iskola hátsó bejáratánál, ahol rendszerint az első-második osztályos gyerekeknek kell megközelíteni az iskolát. De miután egy közlekedési táblával megoldották a problémát, lett helyette új, ami miatt máig többen elégedetlenek.

A megállni és várakozni tilos tábla biztosítja, hogy a szandaszőlősi iskola hátsó udvara felől érkezők ne foglalják el a sorházak előtti helyet ezzel akadályozva a forgalmat. Jókora parkolási mizériát próbáltak így megelőzni

Fotó: Mészáros János

Nem egyszerű a parkolás a szandaszőlősi iskola környékén

A szandaszőlősi iskola hátsó bejárata a Munkácsy út felől közelíthető meg, ahol egészen a tavalyi évig „szabadrablás” volt jellemző a parkolóhelyeket illetően. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy nem csak a kijelölt parkolókba álltak be, hanem az azzal szembe lévő sorházak elé – illetve nagyjából bárhova, ahol helyet találtak. Ezek persze rövidke parkolások voltak, épp csak arra az 5-10 percre, ameddig a szülők bekísérték gyermekeiket, vagy délután eléjük mentek. Ez azonban azzal járt, hogy reggel és délután négy óra körül szinte teljesen beállt a forgalom ebben az utcában.

Az egyik ott lakó így mesélt portálunknak a tapasztalatairól:

Minden reggel egy idegbaj volt. Én a városba járok dolgozni, muszáj voltam emiatt kocsival menni a sulihoz a gyerekkel. Hiába csak kiraktam – mert őt már nem kell bekísérni – volt, hogy akkora dugó kerekedett a Munkácsy úton, hogy se előre, se hátra nem lehetett menni. Sokan leparkoltak a sorházak elé, azzal már egy autónyi sáv foglalt volt, és akkor úgy kellett valahogy megoldani, hogy még két, ellenkező irányba haladó autó is elférjen. Arról nem beszélve, hogy valamiért az út elején lévő ártézi kúthoz is pont reggel 7.30-tól és délután 16 órától szeretnek jönni, aztán ha nem volt parkolóhely, akkor még a kereszteződés elejét is elfoglalták.

A megoldás, ami aztán sokaknál kiverte a biztosítékot

Ennek a káosznak vetettek véget 2024-ben egy megállni és várakozni tilos táblával, aminek figyelembevételét sokáig a közterületes kollégák is ellenőrizték, és ami azóta is megütöközést kelt néhány ott élő sofőrben. A lakók eleinte meglepődtek a változáson, jó páran fel sem figyeltek a táblára, mert megszokásból közlekedtek. Aztán lassan mindenki hozzászokott, hogy most már csak annyi a parkolóhely, amennyi valóban ki van építve. Abból azonban kevés van, így egy megoldott probléma után született egy új: mit csináljon a szülő, hogy be is tudja kísérni a gyermekét reggel, és meg is tudja várni az udvaron délután, amikor kiengedik?