1 órája
Óriási parkolási anomália alakult ki a szandaszőlősi sulinál, a megoldás sokakat kiakasztott
Valószínűleg sok olvasónk számára ismerős probléma, hogy több intézmény környékén szinte lehetetlen parkolni a reggeli és a délutáni időszakban. Az okok változatosak: vagy eleve nincs hely, vagy túl sokan akarnak egyszerre megállni. A szandaszőlősi iskola hátsó bejáratánál huszárvágással orvosolták a problémát, de az új szabály sokaknál kiverte a biztosítékot.
Folyamatos közlekedési káoszt okozott a parkolási morál a szandaszőlősi iskola hátsó bejáratánál, ahol rendszerint az első-második osztályos gyerekeknek kell megközelíteni az iskolát. De miután egy közlekedési táblával megoldották a problémát, lett helyette új, ami miatt máig többen elégedetlenek.
Nem egyszerű a parkolás a szandaszőlősi iskola környékén
A szandaszőlősi iskola hátsó bejárata a Munkácsy út felől közelíthető meg, ahol egészen a tavalyi évig „szabadrablás” volt jellemző a parkolóhelyeket illetően. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy nem csak a kijelölt parkolókba álltak be, hanem az azzal szembe lévő sorházak elé – illetve nagyjából bárhova, ahol helyet találtak. Ezek persze rövidke parkolások voltak, épp csak arra az 5-10 percre, ameddig a szülők bekísérték gyermekeiket, vagy délután eléjük mentek. Ez azonban azzal járt, hogy reggel és délután négy óra körül szinte teljesen beállt a forgalom ebben az utcában.
Az egyik ott lakó így mesélt portálunknak a tapasztalatairól:
Minden reggel egy idegbaj volt. Én a városba járok dolgozni, muszáj voltam emiatt kocsival menni a sulihoz a gyerekkel. Hiába csak kiraktam – mert őt már nem kell bekísérni – volt, hogy akkora dugó kerekedett a Munkácsy úton, hogy se előre, se hátra nem lehetett menni. Sokan leparkoltak a sorházak elé, azzal már egy autónyi sáv foglalt volt, és akkor úgy kellett valahogy megoldani, hogy még két, ellenkező irányba haladó autó is elférjen. Arról nem beszélve, hogy valamiért az út elején lévő ártézi kúthoz is pont reggel 7.30-tól és délután 16 órától szeretnek jönni, aztán ha nem volt parkolóhely, akkor még a kereszteződés elejét is elfoglalták.
A megoldás, ami aztán sokaknál kiverte a biztosítékot
Ennek a káosznak vetettek véget 2024-ben egy megállni és várakozni tilos táblával, aminek figyelembevételét sokáig a közterületes kollégák is ellenőrizték, és ami azóta is megütöközést kelt néhány ott élő sofőrben. A lakók eleinte meglepődtek a változáson, jó páran fel sem figyeltek a táblára, mert megszokásból közlekedtek. Aztán lassan mindenki hozzászokott, hogy most már csak annyi a parkolóhely, amennyi valóban ki van építve. Abból azonban kevés van, így egy megoldott probléma után született egy új: mit csináljon a szülő, hogy be is tudja kísérni a gyermekét reggel, és meg is tudja várni az udvaron délután, amikor kiengedik?
A megoldásból fakadó probléma megoldása
A tapasztalat azt mutatja hogy az érintettek kénytelen-kelletlen, de alkalmazkodtak az új szabályokhoz: idő közben sokan tértek át a gyalogos vagy a kerékpáros közlekedésre, vagy szoktatták rá a gyerkőcöt arra, hogy egyedül menjen be reggel a suliba. Vagyis bár kényelmetlen, hogy nincs elég parkolóhely és még a tábla is tiltja, hogy megálljanak, de a lakók többsége – bizonyára némi morgolódás után – elfogadta, megszokta és megoldotta a kialakult helyzetet.
Egy egész város mozdult meg a lábak nélkül születő Biankáért, hogy barátaival szaladhasson – galériával
Vajon mi nyílik az ikonikus Tallinn mozi helyén? Most eláruljuk!