Öt perc! Jó ha tudjuk, ennyi időn múlik, hogy be kell-e fizetnünk a tetemes bírságot

Vajon léteznek-e kiskapuk? Hogyan bújhatunk ki a parkolási bírság alól, ha megbüntettek minket? Létezik ebben a témában türelmi idő, amin belül mentesülhetünk a pótdíjfizetéstől? Ezekre a kérdésekre próbáltunk válaszokat keresni.

Nincs jegyünk, s megbüntet a parkolóőr. Előfordul, de vajon ki tudunk bújni a parkolási bírság alól?

Forrás: Nagy Balázs Archív / Illusztráció

Ha autóval parkolunk Szolnokon, parkolási díjat kell fizetnünk. Ha nem tesszük meg, büntetést kaphatunk. Mentesülhetünk ez alól valahogyan?

A témával kapcsolatban érdemes először tisztázni, hogy mikor kell büntetést fizetni. Az NHSZ Zounok Zrt. honlapján olvasható tájékoztató szerint, melyet korábbi cikkünkben már taglaltunk: több esetben kell a rendeletben meghatározott pótdíjat és várakozási esetenként plusz egy óra várakozási díjat fizetni.

Ennek értelmében, ha az autó öt percnél tovább áll parkolójegy nélkül, szabálytalanság történik. Ugyanez érvényes akkor is, ha az egy óránál rövidebb időre váltott jegyet több mint öt perccel, vagy az egy órásnál hosszabb időre váltott jegyet több mint 15 perccel használják túl.

Pótdíj fizetendő:

ha a bérlet érvényességi ideje lejárt vagy,

a parkolási jegyet, bérletet nem, illetve úgy helyezték el, hogy az ellenőrizhetetlen,

annak, aki a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát úgy helyezte el, hogy annak előlapján a hatályosságra és jogosultságra utaló adatok nem láthatóak,

annak, aki a parkolóhelyet az adott zónára érvényes díjtételnél alacsonyabb díjtételű parkolójeggyel vette igénybe.

Egy fotó, majd öt perc múlva egy sorozat bizonyít

Ezekben az esetekben érkezik a büntetést jelző piros „mikuláscsomag” a szélvédőre. Ilyenkor érdemes, illetve van értelme jegyet vásárolni? Megmenthet egy érvényes parkolójegy? Ezek a kérdések jogosan merülnek fel.

– A parkolóőrök egy meghatározott metódus alapján dolgoznak. Ez a következő módon zajlik: első körben megállapítják, hogy az autónak nem érvényes a parkolása, ekkor készül egy fotó a tényről. Öt perc elteltével egy fotósorozatot készít a kolléga, amennyiben közben nem hozott az ügyfél jegyet, vagy nem jelent meg a rendszerben a mobiltelefonnal kifizetett parkolás ténye – részletezte korábbi cikkünkben az NHSZ Zounok Zrt. kommunikációs munkatársa.