5 órája
Ha nem foglalkozik vele, megbüntetik – ha igen, sokan köszönik majd
Nem csak az egészségünket kell félteni tőle! A parlagfűre valószínűleg az is „allergiás”, aki egyébként nem az, de rendelkezik kerttel vagy zöld területtel, ahol a sok bosszúságot okozó gyomnövény felbukkanhat. A parlagfűirtás esetleges elmaradása ugyanis sokba kerülhet a porta tulajdonosának.
A parlagfű minden nyár rettegett „sztárja”: nem csak a szemünket és orrunkat kínozza, de a pénztárcánkat is jelentősen megkönnyítheti. 2025-ben ugyanis ismét komoly bírságokra számíthat az, aki nem kaszálja le időben a kertjében vagy telkén burjánzó gyomnövényt.
Mennyibe kerülhet, ha ott marad a parlagfű a portán
Idén is komoly bírság vár azokra, akik nem gondoskodnak a parlagfű irtásáról a saját portájukon. A terület nagyságától és az ingatlan elhelyezkedésétől függően 15 ezer forinttó egészen 5 millió forintig is terjedhet a büntetés. Egy 1000 négyzetméteres telek esetén például 50 és 100 ezer forint közötti büntetésre lehet számítania a tulajdonosnak.
Tavaly összesen 75 millió forint büntetés szabtak ki, mintegy 1460 db bírsághatározat született. Ebből is látszik, hogy a hatóságok résen vannak: a lakossági bejelentések mellett már drónokkal, műholdfelvételekkel is lebuktathatják a hanyag gazdákat, és a kényszerkaszálás elrendelése mellett rögtön kiszabhatják a büntetést is.
Miért kell pusztítani a parlagfüvet?
Bár sokan kiállnak jótékony hatásai mellett, a parlagfű közel másfél millió magyar életét keseríti meg július közepétől szeptember végéig – ameddig a rettegett parlagfűszezon általában tart. Az idei extrém szárazság ugyan késleltette a tömeges virágzást, viszont emiatt a pollenkoncentráció robbanásszerűen megemelkedhet, ami az allergiások számára maga a rémálom.
Az általános tünetek, mint az
- orrfolyás
- tüsszögés
- szemviszketés
- könnyezés
- torokkaparás
- súlyosabb esetben asztmás roham, sokszor még a gyógyszerek mellett is ellehetetlenítik az allergiások mindennapjait.
A parlagfű elleni harc tehát nem csak a hatósági bírságról és annak megúszásáról szól. Több százezer honfitársunk számára ugyanis a nyár egyet jelent a szenvedéssel. Nekik minden egyes levágott szál parlagfű könnyebbséget jelent. Érdemes tehát nem a büntetéstől félve kaszát ragadni, hanem azért, mert felelősek vagyunk egymásért. Ha időben nyírjuk a gazt, nemcsak a pénztárcánkat kíméljük meg, hanem az allergiás embertársaink mindennapjait is elviselhetőbbé tesszük. Ez pedig több, mint kötelesség – ez az igazi figyelmesség.
Jön a sorozat Bróker Marcsiról, a milliárdos csalóról, aki több száz ismerősét árulta el
Vigyázat, ez a hét imádnivaló törpe elrabolja a szíveket: mutatjuk, hogyan viheti haza őket!