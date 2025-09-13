Ha nem foglalkozik vele, megbüntetik – ha igen, sokan köszönik majd

A parlagfű minden nyár rettegett „sztárja”: nem csak a szemünket és orrunkat kínozza, de a pénztárcánkat is jelentősen megkönnyítheti. 2025-ben ugyanis ismét komoly bírságokra számíthat az, aki nem kaszálja le időben a kertjében vagy telkén burjánzó gyomnövényt.

A parlagfű irtása nem csak a büntetés elkerülése miatt fontos: sok honfitársunk szenved az allergiától, akik mind hálásak a gondos kaszálásért.

Forrás: MW Archív

Mennyibe kerülhet, ha ott marad a parlagfű a portán

Idén is komoly bírság vár azokra, akik nem gondoskodnak a parlagfű irtásáról a saját portájukon. A terület nagyságától és az ingatlan elhelyezkedésétől függően 15 ezer forinttó egészen 5 millió forintig is terjedhet a büntetés. Egy 1000 négyzetméteres telek esetén például 50 és 100 ezer forint közötti büntetésre lehet számítania a tulajdonosnak.

Tavaly összesen 75 millió forint büntetés szabtak ki, mintegy 1460 db bírsághatározat született. Ebből is látszik, hogy a hatóságok résen vannak: a lakossági bejelentések mellett már drónokkal, műholdfelvételekkel is lebuktathatják a hanyag gazdákat, és a kényszerkaszálás elrendelése mellett rögtön kiszabhatják a büntetést is.

Miért kell pusztítani a parlagfüvet?

Bár sokan kiállnak jótékony hatásai mellett, a parlagfű közel másfél millió magyar életét keseríti meg július közepétől szeptember végéig – ameddig a rettegett parlagfűszezon általában tart. Az idei extrém szárazság ugyan késleltette a tömeges virágzást, viszont emiatt a pollenkoncentráció robbanásszerűen megemelkedhet, ami az allergiások számára maga a rémálom.

Az általános tünetek, mint az

orrfolyás

tüsszögés

szemviszketés

könnyezés

torokkaparás

súlyosabb esetben asztmás roham, sokszor még a gyógyszerek mellett is ellehetetlenítik az allergiások mindennapjait.

A parlagfű elleni harc tehát nem csak a hatósági bírságról és annak megúszásáról szól. Több százezer honfitársunk számára ugyanis a nyár egyet jelent a szenvedéssel. Nekik minden egyes levágott szál parlagfű könnyebbséget jelent. Érdemes tehát nem a büntetéstől félve kaszát ragadni, hanem azért, mert felelősek vagyunk egymásért. Ha időben nyírjuk a gazt, nemcsak a pénztárcánkat kíméljük meg, hanem az allergiás embertársaink mindennapjait is elviselhetőbbé tesszük. Ez pedig több, mint kötelesség – ez az igazi figyelmesség.