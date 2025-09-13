szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem csak pénzkérdés

4 órája

Ha nem foglalkozik vele, megbüntetik – ha igen, sokan köszönik majd

Címkék#allergia#büntetés#parlagfű

Nem csak az egészségünket kell félteni tőle! A parlagfűre valószínűleg az is „allergiás”, aki egyébként nem az, de rendelkezik kerttel vagy zöld területtel, ahol a sok bosszúságot okozó gyomnövény felbukkanhat. A parlagfűirtás esetleges elmaradása ugyanis sokba kerülhet a porta tulajdonosának.

Szoljon.hu

A parlagfű minden nyár rettegett „sztárja”: nem csak a szemünket és orrunkat kínozza, de a pénztárcánkat is jelentősen megkönnyítheti. 2025-ben ugyanis ismét komoly bírságokra számíthat az, aki nem kaszálja le időben a kertjében vagy telkén burjánzó gyomnövényt. 

sokba kerülhet a parlagfű a kertben
A parlagfű irtása nem csak a büntetés elkerülése miatt fontos: sok honfitársunk szenved az allergiától, akik mind hálásak a gondos kaszálásért.
Forrás: MW Archív

Mennyibe kerülhet, ha ott marad a parlagfű a portán

Idén is komoly bírság vár azokra, akik nem gondoskodnak a parlagfű irtásáról a saját portájukon. A terület nagyságától és az ingatlan elhelyezkedésétől függően 15 ezer forinttó egészen 5 millió forintig is terjedhet a büntetés. Egy 1000 négyzetméteres telek esetén például 50 és 100 ezer forint közötti büntetésre lehet számítania a tulajdonosnak.

Tavaly összesen 75 millió forint büntetés szabtak ki, mintegy 1460 db bírsághatározat született. Ebből is látszik, hogy a hatóságok résen vannak: a lakossági bejelentések mellett már drónokkal, műholdfelvételekkel is lebuktathatják a hanyag gazdákat, és a kényszerkaszálás elrendelése mellett rögtön kiszabhatják a büntetést is.

Miért kell pusztítani a parlagfüvet?

Bár sokan kiállnak jótékony hatásai mellett, a parlagfű közel másfél millió magyar életét keseríti meg július közepétől szeptember végéig – ameddig a rettegett parlagfűszezon általában tart. Az idei extrém szárazság ugyan késleltette a tömeges virágzást, viszont emiatt a pollenkoncentráció robbanásszerűen megemelkedhet, ami az allergiások számára maga a rémálom. 
Az általános tünetek, mint az

  • orrfolyás
  • tüsszögés
  • szemviszketés
  • könnyezés
  • torokkaparás
  • súlyosabb esetben asztmás roham, sokszor még a gyógyszerek mellett is ellehetetlenítik az allergiások mindennapjait.

A parlagfű elleni harc tehát nem csak a hatósági bírságról és annak megúszásáról szól. Több százezer honfitársunk számára ugyanis a nyár egyet jelent a szenvedéssel. Nekik minden egyes levágott szál parlagfű könnyebbséget jelent. Érdemes tehát nem a büntetéstől félve kaszát ragadni, hanem azért, mert felelősek vagyunk egymásért. Ha időben nyírjuk a gazt, nemcsak a pénztárcánkat kíméljük meg, hanem az allergiás embertársaink mindennapjait is elviselhetőbbé tesszük. Ez pedig több, mint kötelesség – ez az igazi figyelmesség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu