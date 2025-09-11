53 perce
Ha jön a vihar, aggódhatnak a parlagfűre érzékenyek, de van megoldás
Túl vagyunk a tetőzésen. De azért még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Mutatjuk, hogyan alakul most a parlagfű pollenszezon a térségünkben.
A parlagfű pollenszezon túljutott a tetőzésen, a pollenterhelés azonban még mindig a magas és nagyon magas tartományban van. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye sem „halványodik" egyelőre.
Parlagfű pollenszezon: túl a csúcson
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint csökkenőben van, azonban még mindig magas és nagyon magas szintet ér el a parlagfű pollenkoncentrációja az egész országban.
A zivatarok rohamokat okozhatnak
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy több helyen előfordulhatnak zivatarok, és az ezekhez kapcsolódó szélerősödés az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását eredményezheti.
Felhívjuk az allergiások figyelmét, hogy zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat
– hangsúlyozzák, hozzátéve: a hét második felében a kiadós csapadék hatására várhatóan csökken a parlagfű pollenkoncentrációja.
Aki érzékeny, továbbra is legyen alapos
A parlagfű virágporára érzékeny allergiásoknál továbbra is közepes/erős tünetek jelentkezhetnek, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés.
Az allergiás tünetek enyhítése érdekében fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése a megfelelő terápia beállításához.
Az NNGYK javasolja, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen-előrejelzést, valamint vegyék figyelembe honlapunkon található tanácsainkat.
