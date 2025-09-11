Ha jön a vihar, aggódhatnak a parlagfűre érzékenyek, de van megoldás

A parlagfű pollenszezon túljutott a tetőzésen, a pollenterhelés azonban még mindig a magas és nagyon magas tartományban van. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye sem „halványodik" egyelőre.

Ilyen képet mutat jelenleg a parlagfű pollenszezon. A Jászkunság is „piroslik" még

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK)

Parlagfű pollenszezon: túl a csúcson

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint csökkenőben van, azonban még mindig magas és nagyon magas szintet ér el a parlagfű pollenkoncentrációja az egész országban.

A zivatarok rohamokat okozhatnak

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy több helyen előfordulhatnak zivatarok, és az ezekhez kapcsolódó szélerősödés az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását eredményezheti.

Felhívjuk az allergiások figyelmét, hogy zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat

– hangsúlyozzák, hozzátéve: a hét második felében a kiadós csapadék hatására várhatóan csökken a parlagfű pollenkoncentrációja.

Aki érzékeny, továbbra is legyen alapos

A parlagfű virágporára érzékeny allergiásoknál továbbra is közepes/erős tünetek jelentkezhetnek, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés.

Az allergiás tünetek enyhítése érdekében fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése a megfelelő terápia beállításához.