szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hasznos információ

1 órája

Ha jön a vihar, aggódhatnak a parlagfűre érzékenyek, de van megoldás

Címkék#csúcsidőszak#parlagfű pollenszezon#tünetek

Túl vagyunk a tetőzésen. De azért még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Mutatjuk, hogyan alakul most a parlagfű pollenszezon a térségünkben.

Rimóczi Ágnes

A parlagfű pollenszezon túljutott a tetőzésen, a pollenterhelés azonban még mindig a magas és nagyon magas tartományban van. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye sem „halványodik" egyelőre.

parlagfű pollenszezon Jászkunság
Ilyen képet mutat jelenleg a parlagfű pollenszezon. A Jászkunság is „piroslik" még
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK)

Parlagfű pollenszezon: túl a csúcson

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint csökkenőben van, azonban még mindig magas és nagyon magas szintet ér el a parlagfű pollenkoncentrációja az egész országban.

A zivatarok rohamokat okozhatnak

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy több helyen előfordulhatnak zivatarok, és az ezekhez kapcsolódó szélerősödés az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását eredményezheti.

Felhívjuk az allergiások figyelmét, hogy zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat

 – hangsúlyozzák, hozzátéve: a hét második felében a kiadós csapadék hatására várhatóan csökken a parlagfű pollenkoncentrációja.

Aki érzékeny, továbbra is legyen alapos

A parlagfű virágporára érzékeny allergiásoknál továbbra is közepes/erős tünetek jelentkezhetnek, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés.

Az allergiás tünetek enyhítése érdekében fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése a megfelelő terápia beállításához.

Az NNGYK javasolja, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a pollen-előrejelzést, valamint vegyék figyelembe honlapunkon található tanácsainkat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu