Évtizedek óta végzett áldozatos munkáját ismerték el: díjazták a tiszasülyi pedagógust
Örömteli eseménnyel kezdődött az új tanév a Chiovini Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Tiszasülyi Tagintézményben. Pedagógust ismertek el az iskolában.
Egy kiváló pedagógust ismertek el Tiszasülyön. Mutatjuk, ki a díjazott.
Egy kiváló pedagógust ismertek el
– Pintér Sándor belügyminiszter az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Miniszteri Dicsérő Oklevél elismeréseben részesítette intézményünk pedagógusát – adta hírül a Chiovini Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Tiszasülyi Tagintézmény vezetése az intézmény közösségi oldalán.
Mint írják: Katonáné Bagi Éva évtizedek óta végzett áldozatos és kiemelkedő pedagógiai munkáját ismerték így el.
Az dicséretet tanúsító oklevelet Utasi Katalin, a Szolnoki Tankerületi Központ szakmai vezetője és Kurucz Anita szakmai referens adta át a közelmúltban.
– Iskolánk valamennyi dolgozója nevében szívből gratulálunk Katonáné Bagi Évának – tolmácsolták a gratulációt.
