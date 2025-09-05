Évtizedek óta végzett áldozatos munkáját ismerték el: díjazták a tiszasülyi pedagógust

Egy kiváló pedagógust ismertek el Tiszasülyön. Mutatjuk, ki a díjazott.

Kiváló pedagógust ismertek el Tiszasülyön. Katonáné Bagi Éva meghatódva fogadta a dicséretet

Forrás: Tiszasülyi Általános Iskola/Facebook

Egy kiváló pedagógust ismertek el

– Pintér Sándor belügyminiszter az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Miniszteri Dicsérő Oklevél elismeréseben részesítette intézményünk pedagógusát – adta hírül a Chiovini Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Tiszasülyi Tagintézmény vezetése az intézmény közösségi oldalán.

Mint írják: Katonáné Bagi Éva évtizedek óta végzett áldozatos és kiemelkedő pedagógiai munkáját ismerték így el.

Az dicséretet tanúsító oklevelet Utasi Katalin, a Szolnoki Tankerületi Központ szakmai vezetője és Kurucz Anita szakmai referens adta át a közelmúltban.

– Iskolánk valamennyi dolgozója nevében szívből gratulálunk Katonáné Bagi Évának – tolmácsolták a gratulációt.