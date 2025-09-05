szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katonáné Bagi Éva

53 perce

Évtizedek óta végzett áldozatos munkáját ismerték el: díjazták a tiszasülyi pedagógust

Címkék#pedagógus#Miniszteri Dicsérő Oklevél#Tiszasülyi Tagintézmény#elismerés

Örömteli eseménnyel kezdődött az új tanév a Chiovini Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Tiszasülyi Tagintézményben. Pedagógust ismertek el az iskolában.

Rimóczi Ágnes

Egy kiváló pedagógust ismertek el Tiszasülyön. Mutatjuk, ki a díjazott.

pedagógust ismertek el Tiszasülyön
Kiváló pedagógust ismertek el Tiszasülyön. Katonáné Bagi Éva meghatódva fogadta a dicséretet
Forrás: Tiszasülyi Általános Iskola/Facebook

Egy kiváló pedagógust ismertek el

– Pintér Sándor belügyminiszter az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Miniszteri Dicsérő Oklevél elismeréseben részesítette intézményünk pedagógusát – adta hírül a Chiovini Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola Tiszasülyi Tagintézmény vezetése az intézmény közösségi oldalán.

Mint írják: Katonáné Bagi Éva évtizedek óta végzett áldozatos és kiemelkedő pedagógiai munkáját ismerték így el.

Az dicséretet tanúsító oklevelet Utasi Katalin, a Szolnoki Tankerületi Központ szakmai vezetője és Kurucz Anita szakmai referens adta át a közelmúltban.

– Iskolánk valamennyi dolgozója nevében szívből gratulálunk Katonáné Bagi Évának – tolmácsolták a gratulációt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu