Újítás

Sokan nem örülnek az új kasszáknak, mert ettől még stresszesebb a vásárlás

Újdonsággal rukkolt elő az egyik multi. Több üzletben már dupla kártyás terminálok várják a pénztáraknál a vásárlókat.

Bátori Attila

A Hofer több boltjában két bankkártyás terminállal működnek a pénztárak. Az újdonság célja a gyorsabb fizetés és a rövidebb sorok. A vevőket azonban megosztja az újítás. Vannak, akik örülnek neki, mások azonban plusz stresszforrásként élik meg az új kasszák használatát. 

újítás a pénztáraknál
Újítás vezetett be az egyik multi a pénztárak terén
Fotó: Molnár Péter / Forrás: MW-archív

De mi az a Hofer és hol találkozhatunk vele?

Az Aldi egy németországi sarki vegyesboltként indult, majd az ebből létrejövő Albrechts Discount elnevezést rövidítették le Aldira. A vállalkozást 1960-ban ketté bontották: Karl Albrechts kapta a déli részeket, ez lett az Aldi Süd, ehhez tartoznak a Magyarországi boltok is, Theo Albrechts pedig megkapta az északi részeket, ami Aldi Nord néven ismert. Ausztriai terjeszkedésük során az Aldi Süd felvásárolta a Hofer osztrák áruházláncot, ami egy jól ismert, közkedvelt név volt ott, ezért úgy döntöttek, megtartják a nevet és az Aldi Süd boltjai Hofer néven kezdtek el működni. Az Aldi a mai napig ezt a nevet viseli Ausztriában és Szlovéniában.

A vevők nem örülnek az új pénztáraknak

Míg vannak, akik látják az előnyét az újfajta kasszáknak, addig sokan mások csak a sürgetést érzik, a plusz stresszforrást, az idősebb korosztály esetében pedig különösen problémásnak találják az új rendszert. 

De hogy mit is jelent a kétkártyás terminál és hogyan működik? Az a délmagyar.hu cikkéből kiderül.

 

