Kulináris élvezet

1 órája

Érkeznek az őszi kedvencek, de most egy különlegesség is megjelent a szolnoki piacon

Címkék#kínálat#stand#árak#piaci körkép

Szolnok vásárcsarnokának standjai szinte roskadoznak a friss zöldségek és gyümölcsök kínálatától. Legújabb piaci körképünkből kiderül, milyen alapanyagokból készíthetünk ínycsiklandó hétvégi fogásokat.

Nyitrai Fanni

Beköszöntött az ősz, és ezzel együtt a helyi vásári forgatag is új ízekkel és illatokkal várja a vásárlókat a vármegyeszékhelyen. Szolnok vásárcsarnokában is a szezon hangulatát idéző portékák sorakoznak, amelyek a hétvégi főételekhez és desszertekhez is kitűnő alapanyagot kínálnak. Legújabb szolnoki piaci körképünk segít ötleteket meríteni a következő napok menüjéhez.

piaci körkép Szolnokon
Piaci körkép: az abonyi Skultéti Róbert kínálatában szép számban megtalálható a tök több fajtája is
Fotó: Mészáros János

Piaci körkép Szolnokon

Nagy számban sorakozik a szőlő és a szilva is a standokon, de a nyár vitathatatlan kedvence, a görögdinnye még mindig szép számban fellelhető a vármegyeszékhely piacán a banánfürtök mellett. A lecsengőben lévő gyümölcsökön kívül megjelent az ősz slágerének több fajtája, mint a főzőtök, sütőtök vagy éppen a cukkini. Skultéti Róbert árukínálatában is szép számmal sorakoznak az említett zöldségek.

– A tököket múlthét óta lehet kapni a piacon. A sütőtöknek 250 forint a kilós ára, a cukkininek 300 forint, a főzőtöknek pedig szintén 250 forint. Jelenleg a főzőtök a legnépszerűbb ezek közül, amit gyakran lefagyasztanak. Ezt a sütőtök fogja majd követni – árulta el hírportálunknak Skultéti Róbert, a szolnoki piac egyik népszerű viszonteladója.

Az olasz szőlő is nagy sikert arat, de van egy gyümölcs, ami még ezt is lefölözi 
Fotó: Mészáros János

A legkeresettebb árucikket is elárulta 

– Jelenleg most a körtét és a szőlőt keresik a legjobban. A körtének kilónkénti ára 1400 forint, és Magyarországról származik. Bár a szezonja még csak most kezdődött el, de sokan mondják, hogy elfagyott, és kevés rajta a termés. Az olasz nagyszemű fajta szőlőnek a kilós ára 1200 forint – tájékoztatott az abonyi viszonteladó.

A paradicsomot és a paprikát is keresik még a vásárlók, azonban a lecsófőzés az árus elmondása szerint már a múlté, aki akarta, már el is tett jócskán belőle, és a nyárnak is vége. Ennek ellenére a paprika kilója 690 forint, a paradicsomé pedig 490 forint, így aki még kedvet kapna a lecsóhoz, kifejezetten jó áron juthat hozzá a kulcsfontosságú alapanyagokhoz.

Gulyás Zoltán gombaárus
A piacon Gulyás Zoltán kínálata bizonyult az egyik legkülönlegesebbnek
Fotó: Mészáros János

Gomba is került a kosarakba

Róberték standjától nem messze árul Gulyás Zoltán is, akinek kínálatát képzi a déli tőkegomba és a sárga gévagomba is. Bár az időjárás az utóbbi hónapokban nem kedvezett a gombáknak, az ősz beköszöntének köszönhetően hamarosan bőséges kínálattal találkozhatnak az érdeklődők. 

– A szárazság miatt idáig nem volt gomba, de most szeptember végén, október elején már várható, hogy beindul a szezon. Ezek a fajták, amik vannak most, fák oldalán teremnek, pont mint a laskagomba – magyarázta Gulyás Zoltán. A kínálatában fellelhető déli tőkegomba és a sárga gévagomba kilós ára 3000 forint, így aki egy kis különlegességet vinne haza, viszonylag kedvező áron teheti meg.

Amennyiben szeretné, ha gomba lenne a hétvégi menü, akkor érdemes kipróbálni a kakukkfüves gombakrémlevest, amely mindössze 45 perc alatt elkészíthető. A pontos receptet megtalálja a mindmegette.hu oldalán részletesen leírva, illetve videó formájában is.

 

