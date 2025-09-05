Aranyárban mérik a szőlőt Szolnokon, de a hónap sztárjából hegyeket visznek

Legfrissebb szolnoki piaci körképünkben a gyümölcsöké a főszerep. A standokon egymást érik a színes, illatos termések, amelyek közül több, igazi közönség kedvencnek számít. Megmutatjuk, mely gyümölcsök aratják most a legnagyobb sikert, és milyen alapanyagokból készülhet ízletes sütemény, vagy akár házi pálinka!

Piaci körképünk során Fehérné Csiki Ágnes elmesélte tapasztalatait

Fotó: Nagy Balázs

Piaci körkép: gyümölcsök a fókuszban

Fehérné Csiki Ágnes évek óta a szolnoki vásárcsarnok egyik állandó árusa, standja mindig színes és gazdag választékkal várja a vevőket. A rengeteg gyümölcs közül mégis van néhány, amely kiemelkedik a többi közül.

– Az egyik legkelendőbb a piacon most az őszibarack, amiből van hazai és külföldi is – árulta el Ágnes. Hozzátette, hogy ennek kilónkénti ára 1500 és 1800 forint közé tehető, de lehet olcsóbbakat is találni 998 forintért.

A barack különböző fajtái mellett a szőlő is nagy népszerűségnek örvend. A magyar muskotály kilója 1200 forint, de akad olyan fajta is Ágnes standja mellett, amelynek kilónkénti ára akár 2800 forintig is felkúszik.

Pálinka, lekvár vagy sütemény? Bármelyikben megállja a helyét!

Fotó: Nagy Balázs

A szilva is nagy sikert arat

Megtudhattuk, hogy a nagyobb szemű Stanley szilvák mellett a klasszikus besztercei is kedvelt választás, kilónként 500 és 800 forint közötti áron lehet hozzájutni. Ezt a fajtát a vásárlók gyakran nagyobb mennyiségben viszik befőzéshez, hiszen kiváló alapanyaga lehet a házi befőtteknek és lekvároknak, amelyek aztán különféle süteményekben is remekül megállják a helyüket. Az, hogy a gyümölcsök végül egy finom ételbe vagy a pálinkafőző üstbe kerülnek, csak a vásárló szándékán múlik.

– Vannak olyan rendszeres vásárlók, akik akár 30 kilót is kérnek, és mint régen, üstben megfőzik. Ott ülnek mellette reggeltől estig, vagy fordítva, és finom lekvárt készítenek belőle – mesélte az eladó.

Ezt semmiképp se hagyja ki!

Amennyiben nem az ikonikus ital készítése a terv, próbálja ki ezt az ellenállhatatlan szilvás galette receptet! A sütemény gyorsan elkészíthető, mindössze néhány hozzávalóból: lisztből, cukorból, egy csipet sóból, vajból, citromból, szilvából és mandulabélből. Az összeállítási és sütési folyamat mindössze 60 percet igényel – a részletes leírást ide kattintva érheti el.