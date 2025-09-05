szeptember 5., péntek

Közel 3000 forint is lehet egy kiló

18 perce

Friss piaci árak Szolnokról: ezek a gyümölcsök fogynak a legjobban

Szeptemberben a vásárcsarnok igazi színes forgataggal várja a látogatókat. Piaci körképünkben most bemutatjuk, milyen bőséges választék fogadja az érkezőket, és mely szezonális finomságokból készülhetnek ínycsiklandó desszertek, frissítő befőttek vagy akár a magyarok nagy kedvence, a házi pálinka. Következzen tehát a legfrissebb piaci körkép!

Nyitrai Fanni

Legfrissebb szolnoki piaci körképünkben a gyümölcsöké a főszerep. A standokon egymást érik a színes, illatos termések, amelyek közül több, igazi közönség kedvencnek számít. Megmutatjuk, mely gyümölcsök aratják most a legnagyobb sikert, és milyen alapanyagokból készülhet ízletes sütemény, vagy akár házi pálinka!

szolnoki piaci körkép
Piaci körképünk során Fehérné Csiki Ágnes elmesélte tapasztalatait
Fotó: Nagy Balázs

Piaci körkép: gyümölcsök a fókuszban

Fehérné Csiki Ágnes évek óta a szolnoki vásárcsarnok egyik állandó árusa, standja mindig színes és gazdag választékkal várja a vevőket. A rengeteg gyümölcs közül mégis van néhány, amely kiemelkedik a többi közül.

– Az egyik legkelendőbb a piacon most az őszibarack, amiből van hazai és külföldi is – árulta el Ágnes. Hozzátette, hogy ennek kilónkénti ára 1500 és 1800 forint közé tehető, de lehet olcsóbbakat is találni 998 forintért.

A barack különböző fajtái mellett a szőlő is nagy népszerűségnek örvend. A magyar muskotály kilója 1200 forint, de akad olyan fajta is Ágnes standja mellett, amelynek kilónkénti ára akár 2800 forintig is felkúszik.

szolnoki piaci körkép szilva
Pálinka, lekvár vagy sütemény? Bármelyikben megállja a helyét!
Fotó: Nagy Balázs

A szilva is nagy sikert arat

Megtudhattuk, hogy a nagyobb szemű Stanley szilvák mellett a klasszikus besztercei is kedvelt választás, kilónként 500 és 800 forint közötti áron lehet hozzájutni. Ezt a fajtát a vásárlók gyakran nagyobb mennyiségben viszik befőzéshez, hiszen kiváló alapanyaga lehet a házi befőtteknek és lekvároknak, amelyek aztán különféle süteményekben is remekül megállják a helyüket. Az, hogy a gyümölcsök végül egy finom ételbe vagy a pálinkafőző üstbe kerülnek, csak a vásárló szándékán múlik. 

– Vannak olyan rendszeres vásárlók, akik akár 30 kilót is kérnek, és mint régen, üstben megfőzik. Ott ülnek mellette reggeltől estig, vagy fordítva, és finom lekvárt készítenek belőle – mesélte az eladó. 

Ezt semmiképp se hagyja ki!

Amennyiben nem az ikonikus ital készítése a terv, próbálja ki ezt az ellenállhatatlan szilvás galette receptet! A sütemény gyorsan elkészíthető, mindössze néhány hozzávalóból: lisztből, cukorból, egy csipet sóból, vajból, citromból, szilvából és mandulabélből. Az összeállítási és sütési folyamat mindössze 60 percet igényel – a részletes leírást ide kattintva érheti el.

 

