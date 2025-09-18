Mindenki sorban áll a piacon ezért a ropogós „szuperélelmiszerért”, amely igazi vitaminbomba is – galériával és videóval

A piaci körkép szeptember közepén már javában az őszi terméseket helyezi a fókuszba. A főzőtök mellett a káposzta, a cékla és a burgonya is egyre nagyobb mennyiségben kapható, miközben a standokon megjelentek a sütőtökök, valamint az almák és körték is. A vásárlók így egyszerre találkozhatnak a nyár utolsó nyomaival, mint például a paradicsommal és paprikával, továbbá az új szezon gazdag választékával. Ráadásul olyan árucikkek is helyet kapnak a kínálatban, amelyeket a táplálkozási szakemberek igazi superfoodként tartanak számon.

Piaci körképünkből kiderül, milyen vitaminbombákat vásárolhat most a standokról

Fotó: Nyitrai Fanni

Piaci körkép: bőséges kínálat sorakozik a standokon

Csütörtökön igazi szín- és illatkavalkád fogadta a vásárlókat a piacon. A ládákban különféle szilvafajták sorakoztak, mellettük nagy szemű, fürtös szőlők és lédús barackok várták az érdeklődőket. A zöldségek közül a tökfélék kerültek előtérbe, de a paprika és a napérlelte paradicsom is még bőven jelen volt a kínálatban. A vásári forgatagban a leghosszabb sor azonban a savanyúságos pultnál alakult ki, ahol a kovászos uborkától a csalamádén át egészen a savanyú káposztáig számtalan finomság közül lehetett választani.

– Most, hogy beköszöntött az ősz és elindult az iskola, óvoda, igyekszem több gyümölcsöt és zöldséget hazavinni. A gyerekek ilyenkor könnyebben elkapnak valamit, úgyhogy savanyú káposztát szeretnék vásárolni, mert tele van vitaminnal és erősíti az immunrendszert is – ecsetelte Helga, egy szandaszőlősi édesanya. Kosarában a fermentált finomság mellett alma és körte is helyet kapott, amelyeket tízóraira csomagol majd gyermekeinek.

A fermentált zöldségek kifejezetten egészségesek, főleg a savanyított káposzta, ami superfoodként is megállja a helyét

Fotó: Nyitrai Fanni

– Szeretjük még a káposzta mellett a kovászos uborkát is, főleg azt, amit fokhagymával készítenek. Nekem nagyon tetszik az a plusz íz, amit ad a savanyúságnak, bár a fokhagyma gerezdeket csak én eszem a férjemmel, a gyerekek inkább az uborkából falatoznak – tette hozzá a fiatal édesanya. A savanyú káposzta kilója 1200 és 1400 forint között mozog a szolnoki piacon, míg a kovászos uborkáért kilónként 2000 forintot kérnek.

Egy ropogós „szuperélelmiszer” a savanyú káposzta