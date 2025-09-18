szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

A természet patikája

2 órája

Mindenki sorban áll a piacon ezért a ropogós „szuperélelmiszerért”, amely igazi vitaminbomba is – galériával és videóval

Címkék#piac#szoljon videó#superfood#immunrendszer#körkép

Csütörtök reggel ismét óriási kínálat tárult a vásárlók elé a helyi piacon. A szezonális zöldségek mellett még helyet kapnak a nyár utolsó termései is, de már javában felváltotta őket az őszi bőség. Íme legfrissebb piaci körképünk, pontos árakkal ellátva!

Nyitrai Fanni

A piaci körkép szeptember közepén már javában az őszi terméseket helyezi a fókuszba. A főzőtök mellett a káposzta, a cékla és a burgonya is egyre nagyobb mennyiségben kapható, miközben a standokon megjelentek a sütőtökök, valamint az almák és körték is. A vásárlók így egyszerre találkozhatnak a nyár utolsó nyomaival, mint például a paradicsommal és paprikával, továbbá az új szezon gazdag választékával. Ráadásul olyan árucikkek is helyet kapnak a kínálatban, amelyeket a táplálkozási szakemberek igazi superfoodként tartanak számon. 

piaci körkép a szolnoki vásárcsarnokból
Piaci körképünkből kiderül, milyen vitaminbombákat vásárolhat most a standokról
Fotó: Nyitrai Fanni

Piaci körkép: bőséges kínálat sorakozik a standokon

Csütörtökön igazi szín- és illatkavalkád fogadta a vásárlókat a piacon. A ládákban különféle szilvafajták sorakoztak, mellettük nagy szemű, fürtös szőlők és lédús barackok várták az érdeklődőket. A zöldségek közül a tökfélék kerültek előtérbe, de a paprika és a napérlelte paradicsom is még bőven jelen volt a kínálatban. A vásári forgatagban a leghosszabb sor azonban a savanyúságos pultnál alakult ki, ahol a kovászos uborkától a csalamádén át egészen a savanyú káposztáig számtalan finomság közül lehetett választani.

– Most, hogy beköszöntött az ősz és elindult az iskola, óvoda, igyekszem több gyümölcsöt és zöldséget hazavinni. A gyerekek ilyenkor könnyebben elkapnak valamit, úgyhogy savanyú káposztát szeretnék vásárolni, mert tele van vitaminnal és erősíti az immunrendszert is – ecsetelte Helga, egy szandaszőlősi édesanya. Kosarában a fermentált finomság mellett alma és körte is helyet kapott, amelyeket tízóraira csomagol majd gyermekeinek.

Fermentált zöldségek a szolnoki piacon
A fermentált zöldségek kifejezetten egészségesek, főleg a savanyított káposzta, ami superfoodként is megállja a helyét
Fotó: Nyitrai Fanni

– Szeretjük még a káposzta mellett a kovászos uborkát is, főleg azt, amit fokhagymával készítenek. Nekem nagyon tetszik az a plusz íz, amit ad a savanyúságnak, bár a fokhagyma gerezdeket csak én eszem a férjemmel, a gyerekek inkább az uborkából falatoznak – tette hozzá a fiatal édesanya. A savanyú káposzta kilója 1200 és 1400 forint között mozog a szolnoki piacon, míg a kovászos uborkáért kilónként 2000 forintot kérnek.

Egy ropogós „szuperélelmiszer” a savanyú káposzta

  • Erősíti az immunrendszert: A HáziPatika.hu szerint a savanyított finomság probiotikus hatása miatt különösen jótékony az emésztésre, hiszen segít helyreállítani a bélflóra egyensúlyát. Az immunrendszerre is pozitívan hat, így rendszeres fogyasztása a megfázásos időszakban hozzájárulhat ahhoz, hogy hamarabb visszanyerjük erőnket.
  • Tökéletes választás diétához: Mivel kevés kalóriát tartalmaz, viszont rostokban gazdag, hosszabb ideig biztosít teltségérzetet. Rendszeres fogyasztása támogatja az emésztést, segít megelőzni az anyagcsere lelassulását, és hozzájárul a kiegyensúlyozott bélműködéshez is. Szakértők szerint zsírok felszívódását is gátolhatja, ezáltal a fogyásban is segíthet.
  • Támogatja a szívet: A savanyú káposztában található rostok és jótékony baktériumok segítenek kordában tartani a koleszterinszintet. Ez nemcsak a vérnyomásnak tesz jót, hanem hosszú távon a szív és a keringés egészségét is védi.
  • Csonterősítő hatású: A C-vitamin segíti a kalcium megkötését, így a savanyú káposzta fogyasztása hozzájárul a csontok szilárdságához is.
káposzta savanyítva és nyersen a szolnoki piacon
A káposzta nyersen és savanyítva a legegészségesebb, de főzés után is jótékony hatással bír a szervezetre
Fotó: Nyitrai Fanni

Könnyen elkészíthető belőle több egyszerű étel is

Bár nyersen fogyasztva a leghatásosabb a savanyú káposzta, ízletes ételként elkészítve még egy válogatósabb gyermek étrendjébe is egyszerűen beilleszthető. A székelykáposzta például nemcsak laktató és finom, hanem remek módja annak is, hogy a család minden tagja élvezze az erjesztett zöldség előnyeit. A Mindmegette.hu oldalán található egy klasszikus székelykáposzta recept, amely nemcsak egyszerű, de gazdaságos is, így bárki könnyedén elkészítheti.

Piaci árak összefoglalva

ÁrucikkekMinimum árakMaximum árak
Szilva660 Ft/kg700 Ft/kg
Körte1198 Ft/kg1300 Ft/kg
Barack1298 Ft/kg1370 Ft/kg
Szőlő998 Ft/kg1200 Ft/kg
Paprika398 Ft/kg700 Ft/kg
Paradicsom400 Ft/kg490 Ft/kg
Vöröshagyma298 Ft/kg500 Ft/kg
Burgonya248 Ft/kg348 Ft/kg
Répa298 Ft/kg340 Ft/kg
Fejes káposzta380 Ft/kg400 Ft/kg
Kelkáposzta490 Ft/kg598 Ft/kg
Karfiol898 Ft/kg1000 Ft/kg
Cukkini300 Ft/kg498 Ft/kg
Főzőtök250 Ft/kg 390 Ft/kg
Padlizsán798 Ft/kg990 Ft/kg
Zeller500 Ft/db550 Ft/kg
Tojás80 Ft/db90 Ft/db

 

