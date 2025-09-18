14 perce
Mindenki sorban áll a piacon ezért a ropogós „szuperélelmiszerért”, amely igazi vitaminbomba is – galériával és videóval
Csütörtök reggel ismét óriási kínálat tárult a vásárlók elé a helyi piacon. A szezonális zöldségek mellett még helyet kapnak a nyár utolsó termései is, de már javában felváltotta őket az őszi bőség. Íme legfrissebb piaci körképünk, pontos árakkal ellátva!
A piaci körkép szeptember közepén már javában az őszi terméseket helyezi a fókuszba. A főzőtök mellett a káposzta, a cékla és a burgonya is egyre nagyobb mennyiségben kapható, miközben a standokon megjelentek a sütőtökök, valamint az almák és körték is. A vásárlók így egyszerre találkozhatnak a nyár utolsó nyomaival, mint például a paradicsommal és paprikával, továbbá az új szezon gazdag választékával. Ráadásul olyan árucikkek is helyet kapnak a kínálatban, amelyeket a táplálkozási szakemberek igazi superfoodként tartanak számon.
Piaci körkép: bőséges kínálat sorakozik a standokon
Csütörtökön igazi szín- és illatkavalkád fogadta a vásárlókat a piacon. A ládákban különféle szilvafajták sorakoztak, mellettük nagy szemű, fürtös szőlők és lédús barackok várták az érdeklődőket. A zöldségek közül a tökfélék kerültek előtérbe, de a paprika és a napérlelte paradicsom is még bőven jelen volt a kínálatban. A vásári forgatagban a leghosszabb sor azonban a savanyúságos pultnál alakult ki, ahol a kovászos uborkától a csalamádén át egészen a savanyú káposztáig számtalan finomság közül lehetett választani.
– Most, hogy beköszöntött az ősz és elindult az iskola, óvoda, igyekszem több gyümölcsöt és zöldséget hazavinni. A gyerekek ilyenkor könnyebben elkapnak valamit, úgyhogy savanyú káposztát szeretnék vásárolni, mert tele van vitaminnal és erősíti az immunrendszert is – ecsetelte Helga, egy szandaszőlősi édesanya. Kosarában a fermentált finomság mellett alma és körte is helyet kapott, amelyeket tízóraira csomagol majd gyermekeinek.
– Szeretjük még a káposzta mellett a kovászos uborkát is, főleg azt, amit fokhagymával készítenek. Nekem nagyon tetszik az a plusz íz, amit ad a savanyúságnak, bár a fokhagyma gerezdeket csak én eszem a férjemmel, a gyerekek inkább az uborkából falatoznak – tette hozzá a fiatal édesanya. A savanyú káposzta kilója 1200 és 1400 forint között mozog a szolnoki piacon, míg a kovászos uborkáért kilónként 2000 forintot kérnek.
Egy ropogós „szuperélelmiszer” a savanyú káposzta
- Erősíti az immunrendszert: A HáziPatika.hu szerint a savanyított finomság probiotikus hatása miatt különösen jótékony az emésztésre, hiszen segít helyreállítani a bélflóra egyensúlyát. Az immunrendszerre is pozitívan hat, így rendszeres fogyasztása a megfázásos időszakban hozzájárulhat ahhoz, hogy hamarabb visszanyerjük erőnket.
- Tökéletes választás diétához: Mivel kevés kalóriát tartalmaz, viszont rostokban gazdag, hosszabb ideig biztosít teltségérzetet. Rendszeres fogyasztása támogatja az emésztést, segít megelőzni az anyagcsere lelassulását, és hozzájárul a kiegyensúlyozott bélműködéshez is. Szakértők szerint zsírok felszívódását is gátolhatja, ezáltal a fogyásban is segíthet.
- Támogatja a szívet: A savanyú káposztában található rostok és jótékony baktériumok segítenek kordában tartani a koleszterinszintet. Ez nemcsak a vérnyomásnak tesz jót, hanem hosszú távon a szív és a keringés egészségét is védi.
- Csonterősítő hatású: A C-vitamin segíti a kalcium megkötését, így a savanyú káposzta fogyasztása hozzájárul a csontok szilárdságához is.
Könnyen elkészíthető belőle több egyszerű étel is
Bár nyersen fogyasztva a leghatásosabb a savanyú káposzta, ízletes ételként elkészítve még egy válogatósabb gyermek étrendjébe is egyszerűen beilleszthető. A székelykáposzta például nemcsak laktató és finom, hanem remek módja annak is, hogy a család minden tagja élvezze az erjesztett zöldség előnyeit. A Mindmegette.hu oldalán található egy klasszikus székelykáposzta recept, amely nemcsak egyszerű, de gazdaságos is, így bárki könnyedén elkészítheti.
Piaci árak összefoglalva
|Árucikkek
|Minimum árak
|Maximum árak
|Szilva
|660 Ft/kg
|700 Ft/kg
|Körte
|1198 Ft/kg
|1300 Ft/kg
|Barack
|1298 Ft/kg
|1370 Ft/kg
|Szőlő
|998 Ft/kg
|1200 Ft/kg
|Paprika
|398 Ft/kg
|700 Ft/kg
|Paradicsom
|400 Ft/kg
|490 Ft/kg
|Vöröshagyma
|298 Ft/kg
|500 Ft/kg
|Burgonya
|248 Ft/kg
|348 Ft/kg
|Répa
|298 Ft/kg
|340 Ft/kg
|Fejes káposzta
|380 Ft/kg
|400 Ft/kg
|Kelkáposzta
|490 Ft/kg
|598 Ft/kg
|Karfiol
|898 Ft/kg
|1000 Ft/kg
|Cukkini
|300 Ft/kg
|498 Ft/kg
|Főzőtök
|250 Ft/kg
|390 Ft/kg
|Padlizsán
|798 Ft/kg
|990 Ft/kg
|Zeller
|500 Ft/db
|550 Ft/kg
|Tojás
|80 Ft/db
|90 Ft/db
