2 órája
Fogfájásra és klimaxra is ajánlják ezt a csodaszert, jótékony hatása szinte felsorolhatatlan – galériával és videóval
Őszi gyümölcsök, friss zöldségek és roskadozó standok várták a vásárlókat a törökszentmiklósi piacon. A méz, ami aranyat ér, a propolisz, amit csodaszerként emlegetnek, igazi különlegességnek számított. Ez utóbbiról sokan úgy tartják, hogy szinte minden bajra megoldást kínál. Íme legújabb piaci körképünk, ezúttal vidékről.
Szerda reggel Törökszentmiklósra látogattunk el, hogy legújabb piaci körképünkben a vidéki kínálatot is bemutassuk. A helyszínen számos zöldség és gyümölcs sorakozott az árusok előtt, a standok kínálatából több fajta egészséges főétel is elkészíthető. A város következő piaci napja szombatra esik, így még a héten beszerezheti mindenki azt a különlegességet, aminek minden cseppje szinte aranyat ér. Tartson velünk, mutatjuk a részleteket!
Piaci körkép Törökszentmiklósról
A helyszínen járva kiderült, hogy szinte minden őszi alapanyag beszerezhető a város piacán. A gyümölcsök közül a körte és a szilva emelkedett ki, de bőségesen kínálták a szőlőt is. A zöldségek között a káposztafélék, a fokhagyma, a vöröshagyma, a tökfélék és a burgonya alkották a választék gerincét. A prtékák között azonban akadt egy különlegesség is: a propolisz, amelyre sokan természetes gyógymódként tekintenek, hiszen számos problémára kínálhat megoldást. Erről Borbély Csaba, tiszaföldvári őstermelő mesélt részletesebben.
– A propolisz szinte mindenre jó, sokan esküdnek rá. Keresik is azok, akik tudják és ismerik. A szedését mézzel, porcukorral vagy kristálycukorral tanácsolom, és egy 25-30 cseppet lehet belőle naponta szedni, attól függően, hogy milyen problémára keresnek megoldást. Egy általános immunerősítéshez egy 25 cseppet kell bevenni– árulta el az őstermelő.
A propolisz hatásai
Borbély Csaba szerint a propolisz igazi csodakészítmény, amely számos területen fejtheti ki jótékony hatását. Aktiválja a falósejteket, gátolja a daganatos sejtek növekedését, és erősíti az immunrendszert. Külsőleg és belsőleg egyaránt használható: segíthet első fokú égési sérülések és régebbi sebek gyógyításában, valamint enyhítheti a bél- és gyomorproblémákat. Alkalmazzák továbbá szív- és érrendszeri betegségek, tüdőpanaszok, magas vérnyomás vagy akár tuberkulózis esetén is. Fog- és ínyfájdalmakra, aknés bőrre és tályogokra is ajánlott, de sokan a cigarettáról való leszokásban is hasznos segítőtársnak tartják.
A pontos adagolás minden esetben eltérhet, így érdemes az őstermelővel egyeztetni javaslatairól. Íme néhány példa:
- Szív- és érrendszeri problémák: 20-30 napos kúrák, naponta háromszor 15 csepp.
- Gyermekek immunerősítése: 1 kiskanál propolisz és 3 kanál méz egyvelegéből naponta fél kanál javasolt.
- Asztma, tüdőbetegségek: 20-25 napon át naponta háromszor 25-30 csepp.
- Rákos betegségek: 30 napos kúrák, naponta kétszer 40 csepp.
- Fogfájás: egy vattacsomóra 15-20 csepp propolisz, amit 10 percig a fájó fogra teszünk. Ezt naponta többször lehet ismételni.
- Változókor: 50-60 napon keresztül, napi 10 csepp javasolt. Méhpempővel hatékonyabbnak bizonyulhat, és segíthet a hőhullámok és hangulatváltozások enyhítésében.
- Magas vérnyomás: 30 napos kúrák, melyek alatt naponta 30 csepp javasolt.
Piaci körkép TörökszentmiklósFotók: Mészáros János
A propolisz mellett több fajta méz sorakozott
Az őstermelő kínálatában megtalálható a vegyes virágméz, a repceméz, a selyemfűméz, az ámorakácméz, réti virágméz, akácméz, és a hársméz is. Ezen készítmények ára típustól függően 2000 és 2900 forint között mozog kilónként. Jelenleg a legnépszerűbb a vegyes virágméz.
A méz bár önmagában is finom, süteményekben és főételekben is megállja a helyét. A mindmegette.hu oldalán például egy nagyon egyszerű, egyben gyorsan elkészíthető recept is található. A mézes-mustáros csirkemell nemcsak a felnőttek, de a gyerekek kedvence is lehet, ráadásul elkészítése sem igényel órákat.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Milyen árakkal találkozhatunk a törökszentmiklósi piactéren?
A városi piacon több olyan árus kínálja portékáját, akik ugyan nem őstermelők, de a saját kertjükben megtermett gyümölcsöket és zöldségeket kínálják eladásra. A kedvező helypénznek köszönhetően többen is élnek ezzel a lehetőséggel, akik a standoknál kínálják a háztájiból származó, számukra feleslegessé vált finomságokat. Nemcsak az ízek miatt érdemes betérni hozzájuk: kedves szavaikkal, barátságos mosolyukkal a piac hangulatát is meghatározzák.
|Árucikkek
|Minimum árak
|Maximum árak
|Krumpli
|300 Ft/kg
|400 Ft/kg
|Fejes káposzta
|300 Ft/kg
|350 Ft/kg
|Kelkáposzta
|400 Ft/kg
|550 Ft/kg
|Karfiol
|750 Ft/kg
|800 Ft/kg
|Zeller
|500 Ft/kg
|600 Ft/kg
|Karalábé
|400 Ft/kg
|450 Ft/kg
|Sárgabab
|1500 Ft/kg
|-
|Vöröshagyma
|300 Ft/kg
|500 Ft/kg
|Paradicsom
|500 Ft/kg
|590 Ft/kg
|Paprika
|550 Ft/kg
|800 Ft/kg
|Főzőtök
|350 Ft/kg
|400 Ft/kg
|Körte
|800 Ft/kg
|1400 Ft/kg
|Szőlő
|600 Ft/kg
|1350 Ft/kg