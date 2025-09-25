szeptember 25., csütörtök

Minden csepp aranyat ér

2 órája

Fogfájásra és klimaxra is ajánlják ezt a csodaszert, jótékony hatása szinte felsorolhatatlan – galériával és videóval

Címkék#piac#zöldség#gyümölcs

Őszi gyümölcsök, friss zöldségek és roskadozó standok várták a vásárlókat a törökszentmiklósi piacon. A méz, ami aranyat ér, a propolisz, amit csodaszerként emlegetnek, igazi különlegességnek számított. Ez utóbbiról sokan úgy tartják, hogy szinte minden bajra megoldást kínál. Íme legújabb piaci körképünk, ezúttal vidékről.

Nyitrai Fanni

Szerda reggel Törökszentmiklósra látogattunk el, hogy legújabb piaci körképünkben a vidéki kínálatot is bemutassuk. A helyszínen számos zöldség és gyümölcs sorakozott az árusok előtt, a standok kínálatából több fajta egészséges főétel is elkészíthető. A város következő piaci napja szombatra esik, így még a héten beszerezheti mindenki azt a különlegességet, aminek minden cseppje szinte aranyat ér. Tartson velünk, mutatjuk a részleteket!

A törökszentmiklósi piacon az őszi gyümölcsök mellett propolisz is kapható
A piaci körkép fókuszában ezúttal a törökszentmiklósi piac áll, ahol az őszi gyümölcsök mellett nagy kedvenc a propolisz is
Fotó: Mészáros János

Piaci körkép Törökszentmiklósról

A helyszínen járva kiderült, hogy szinte minden őszi alapanyag beszerezhető a város piacán. A gyümölcsök közül a körte és a szilva emelkedett ki, de bőségesen kínálták a szőlőt is. A zöldségek között a káposztafélék, a fokhagyma, a vöröshagyma, a tökfélék és a burgonya alkották a választék gerincét. A prtékák között azonban akadt egy különlegesség is: a propolisz, amelyre sokan természetes gyógymódként tekintenek, hiszen számos problémára kínálhat megoldást. Erről Borbély Csaba, tiszaföldvári őstermelő mesélt részletesebben.

– A propolisz szinte mindenre jó, sokan esküdnek rá. Keresik is azok, akik tudják és ismerik. A szedését mézzel, porcukorral vagy kristálycukorral tanácsolom, és egy 25-30 cseppet lehet belőle naponta szedni, attól függően, hogy milyen problémára keresnek megoldást. Egy általános immunerősítéshez egy 25 cseppet kell bevenni– árulta el az őstermelő. 

Borbély Csaba tiszaföldvári őstermelő esküszik a propolisz jótékony hatásaira
Borbély Csaba Törökszentmiklóson árusította különböző fajta mézeit, és a propoliszt is
Fotó: Mészáros János

A propolisz hatásai 

Borbély Csaba szerint a propolisz igazi csodakészítmény, amely számos területen fejtheti ki jótékony hatását. Aktiválja a falósejteket, gátolja a daganatos sejtek növekedését, és erősíti az immunrendszert. Külsőleg és belsőleg egyaránt használható: segíthet első fokú égési sérülések és régebbi sebek gyógyításában, valamint enyhítheti a bél- és gyomorproblémákat. Alkalmazzák továbbá szív- és érrendszeri betegségek, tüdőpanaszok, magas vérnyomás vagy akár tuberkulózis esetén is. Fog- és ínyfájdalmakra, aknés bőrre és tályogokra is ajánlott, de sokan a cigarettáról való leszokásban is hasznos segítőtársnak tartják.

propolisz jótékony hatása
A propolisz széles körben alkalmazható
Fotó: Mészáros János

A pontos adagolás minden esetben eltérhet, így érdemes az őstermelővel egyeztetni javaslatairól. Íme néhány példa:

  • Szív- és érrendszeri problémák: 20-30 napos kúrák, naponta háromszor 15 csepp. 
  • Gyermekek immunerősítése: 1 kiskanál propolisz és 3 kanál méz egyvelegéből naponta fél kanál javasolt.
  • Asztma, tüdőbetegségek: 20-25 napon át naponta háromszor 25-30 csepp.
  • Rákos betegségek: 30 napos kúrák, naponta kétszer 40 csepp.
  • Fogfájás: egy vattacsomóra 15-20 csepp propolisz, amit 10 percig a fájó fogra teszünk. Ezt naponta többször lehet ismételni. 
  • Változókor: 50-60 napon keresztül, napi 10 csepp javasolt. Méhpempővel hatékonyabbnak bizonyulhat, és segíthet a hőhullámok és hangulatváltozások enyhítésében.
  • Magas vérnyomás: 30 napos kúrák, melyek alatt naponta 30 csepp javasolt. 

Piaci körkép Törökszentmiklós

Fotók: Mészáros János

A propolisz mellett több fajta méz sorakozott

Az őstermelő kínálatában megtalálható a vegyes virágméz, a repceméz, a selyemfűméz, az ámorakácméz, réti virágméz, akácméz, és a hársméz is. Ezen készítmények ára típustól függően 2000 és 2900 forint között mozog kilónként. Jelenleg a legnépszerűbb a vegyes virágméz. 

A méz bár önmagában is finom, süteményekben és főételekben is megállja a helyét. A mindmegette.hu oldalán például egy nagyon egyszerű, egyben gyorsan elkészíthető recept is található. A mézes-mustáros csirkemell nemcsak a felnőttek, de a gyerekek kedvence is lehet, ráadásul elkészítése sem igényel órákat. 

egy törökszentmiklósi hölgy saját szőlője
A mosolygós árusok igazi piaci hangulatot teremtenek, így a kosárba kerülő finomságok mellett kedves emlékekkel is gazdagodhatnak a vásárlók
Fotó: Mészáros János

Milyen árakkal találkozhatunk a törökszentmiklósi piactéren? 

A városi piacon több olyan árus kínálja portékáját, akik ugyan nem őstermelők, de a saját kertjükben megtermett gyümölcsöket és zöldségeket kínálják eladásra. A kedvező helypénznek köszönhetően többen is élnek ezzel a lehetőséggel, akik a standoknál kínálják a háztájiból származó, számukra feleslegessé vált finomságokat. Nemcsak az ízek miatt érdemes betérni hozzájuk: kedves szavaikkal, barátságos mosolyukkal a piac hangulatát is meghatározzák.

ÁrucikkekMinimum árakMaximum árak
Krumpli300 Ft/kg400 Ft/kg
Fejes káposzta300 Ft/kg350 Ft/kg
Kelkáposzta400 Ft/kg550 Ft/kg
Karfiol750 Ft/kg800 Ft/kg
Zeller500 Ft/kg600 Ft/kg
Karalábé400 Ft/kg450 Ft/kg
Sárgabab1500 Ft/kg-
Vöröshagyma300 Ft/kg500 Ft/kg
Paradicsom500 Ft/kg590 Ft/kg
Paprika550 Ft/kg800 Ft/kg
Főzőtök350 Ft/kg400 Ft/kg
Körte800 Ft/kg1400 Ft/kg
Szőlő600 Ft/kg1350 Ft/kg

 

