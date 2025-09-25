Fogfájásra és klimaxra is ajánlják ezt a csodaszert, jótékony hatása szinte felsorolhatatlan – galériával és videóval

Szerda reggel Törökszentmiklósra látogattunk el, hogy legújabb piaci körképünkben a vidéki kínálatot is bemutassuk. A helyszínen számos zöldség és gyümölcs sorakozott az árusok előtt, a standok kínálatából több fajta egészséges főétel is elkészíthető. A város következő piaci napja szombatra esik, így még a héten beszerezheti mindenki azt a különlegességet, aminek minden cseppje szinte aranyat ér. Tartson velünk, mutatjuk a részleteket!

A piaci körkép fókuszában ezúttal a törökszentmiklósi piac áll, ahol az őszi gyümölcsök mellett nagy kedvenc a propolisz is

Fotó: Mészáros János

Piaci körkép Törökszentmiklósról

A helyszínen járva kiderült, hogy szinte minden őszi alapanyag beszerezhető a város piacán. A gyümölcsök közül a körte és a szilva emelkedett ki, de bőségesen kínálták a szőlőt is. A zöldségek között a káposztafélék, a fokhagyma, a vöröshagyma, a tökfélék és a burgonya alkották a választék gerincét. A prtékák között azonban akadt egy különlegesség is: a propolisz, amelyre sokan természetes gyógymódként tekintenek, hiszen számos problémára kínálhat megoldást. Erről Borbély Csaba, tiszaföldvári őstermelő mesélt részletesebben.

– A propolisz szinte mindenre jó, sokan esküdnek rá. Keresik is azok, akik tudják és ismerik. A szedését mézzel, porcukorral vagy kristálycukorral tanácsolom, és egy 25-30 cseppet lehet belőle naponta szedni, attól függően, hogy milyen problémára keresnek megoldást. Egy általános immunerősítéshez egy 25 cseppet kell bevenni– árulta el az őstermelő.

Borbély Csaba Törökszentmiklóson árusította különböző fajta mézeit, és a propoliszt is

Fotó: Mészáros János

A propolisz hatásai

Borbély Csaba szerint a propolisz igazi csodakészítmény, amely számos területen fejtheti ki jótékony hatását. Aktiválja a falósejteket, gátolja a daganatos sejtek növekedését, és erősíti az immunrendszert. Külsőleg és belsőleg egyaránt használható: segíthet első fokú égési sérülések és régebbi sebek gyógyításában, valamint enyhítheti a bél- és gyomorproblémákat. Alkalmazzák továbbá szív- és érrendszeri betegségek, tüdőpanaszok, magas vérnyomás vagy akár tuberkulózis esetén is. Fog- és ínyfájdalmakra, aknés bőrre és tályogokra is ajánlott, de sokan a cigarettáról való leszokásban is hasznos segítőtársnak tartják.

A propolisz széles körben alkalmazható

Fotó: Mészáros János

A pontos adagolás minden esetben eltérhet, így érdemes az őstermelővel egyeztetni javaslatairól. Íme néhány példa: