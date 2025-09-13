Eldőlt, kik indulnak a megüresedett polgármesteri székért a jászsági városban

Mint korábban megírtuk, Győriné dr. Czeglédi Márta lemondása miatt a Helyi Választási Bizottság október 12-re tűzte ki az időközi polgármester választást Jászfényszarun. A jelöltek szeptember 8-ig adhatták le ajánlóíveiket a bizottságnál.

Időközi polgármester választást tartanak október 12-én Jászfényszarun. Két független jelölt indul a voksokért

Fotó: Archív Pesti József

Független jelöltek indulnak az időközi polgármester választáson

A jelöltek által leadott ajánlások érvényessége és előírt száma alapján a választási bizottság jogerősen két polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba – tájékoztatta hírportálunkat Dr. Voller Erika jegyző, a Helyi Választási Bizottság elnöke. A bizottság szeptember 8-án tartott ülésén sorsolás útján meghatározták, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon. Mindkét jelölt függetlenként indul a voksokért.

A polgármesterjelöltek az alábbi sorrendszeren szerepelnek a szavazólapon:

1. Dr. Sándor Mátyás független;

2. Zsámboki Sándor független.

A választással kapcsolatban minden információ megtalálható a www.valasztas.hu oldalon.