szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Választásra készülnek

3 órája

Eldőlt, kik indulnak a megüresedett polgármesteri székért a jászsági városban

Címkék#független#időközi választás#bizottság#jelölt#polgármester

Befejeződött az ajánlások gyűjtése Jászfényszarun. Október 12-én időközi polgármester választást tartanak a városban. A Helyi Választási Bizottság a minap megállapította a polgármester jelöltek sorrendjét a szavazólapokon.

Illés Anita

Mint korábban megírtuk, Győriné dr. Czeglédi Márta lemondása miatt a Helyi Választási Bizottság október 12-re tűzte ki az időközi polgármester választást Jászfényszarun. A jelöltek szeptember 8-ig adhatták le ajánlóíveiket a bizottságnál. 

Időközi polgármester választásra készülnek.
Időközi polgármester választást tartanak október 12-én Jászfényszarun. Két független jelölt indul a voksokért
Fotó: Archív Pesti József

Független jelöltek indulnak az időközi polgármester választáson 

A jelöltek által leadott ajánlások érvényessége és előírt száma alapján a választási bizottság jogerősen két polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba – tájékoztatta hírportálunkat Dr. Voller Erika jegyző, a Helyi Választási Bizottság elnöke. A bizottság szeptember 8-án tartott ülésén sorsolás útján meghatározták, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon. Mindkét jelölt függetlenként indul a voksokért. 

A polgármesterjelöltek az alábbi sorrendszeren szerepelnek a szavazólapon: 

1. Dr. Sándor Mátyás független;

2. Zsámboki Sándor független.

A választással kapcsolatban minden információ megtalálható a www.valasztas.hu oldalon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu