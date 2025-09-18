Nemcsak egyenruha, hivatás is – jubileumot ünnepelnek a kőröstetétleni polgárőrök

A község önkormányzati oldala arról tájékoztatott, hogy idén kerek évfordulóhoz érkezett a helyi közösség egyik legfontosabb szervezete. A polgárőr egyesület húsz éve járul hozzá ahhoz, hogy Kőröstetétlen biztonságosabb, élhetőbb és összetartóbb település legyen, szerepük pedig kulcsfontosságú a mindennapokban.

Pásztor Roland, és a község polgárőrei a jubileumi köszöntésen

Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

Húsz éve Kőröstetétlenért: jubileumot ünnepelt a helyi polgárőr egyesület

– Két évtized telt el azóta, hogy egy maroknyi elszánt, közösségét szerető ember elhatározta: tesz azért, hogy Kőröstetétlen biztonságosabb, élhetőbb, összetartóbb település legyen. Az azóta eltelt évek során az Egyesület tagjai nemcsak a bűnmegelőzés és a közrend védelme terén végeztek példaértékű munkát, ez mellett számos közösségi esemény, rendezvény és segítségnyújtás motorjai is voltak – fogalmazta meg Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere.

Pásztor Roland polgármester a Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület tagjait virággal köszöntötte

Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

A jubileumi ünnepségen megköszönték az önkéntesek áldozatos munkáját, akik szabadidejükben a közösség érdekeit szolgálva dolgoznak, akár éjszakába nyúlóan is. A községvezető külön kiemelte az egyesület vezetőit is, köztük Olasz Krisztinát, aki hosszú éveken át volt a Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület oszlopos tagja.