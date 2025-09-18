2 órája
Nemcsak egyenruha, hivatás is – jubileumot ünnepelnek a kőröstetétleni polgárőrök
Kerek évfordulót ünnepeltek a dél-pesti településen, ahol immár húsz éve vigyáznak a lakók biztonságára az önkéntesek. A Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület munkája meghatározó szerepet tölt be a község életében, tagjaik áldozatos tevékenységével évről évre hozzájárulnak a település nyugalmához.
A község önkormányzati oldala arról tájékoztatott, hogy idén kerek évfordulóhoz érkezett a helyi közösség egyik legfontosabb szervezete. A polgárőr egyesület húsz éve járul hozzá ahhoz, hogy Kőröstetétlen biztonságosabb, élhetőbb és összetartóbb település legyen, szerepük pedig kulcsfontosságú a mindennapokban.
Húsz éve Kőröstetétlenért: jubileumot ünnepelt a helyi polgárőr egyesület
– Két évtized telt el azóta, hogy egy maroknyi elszánt, közösségét szerető ember elhatározta: tesz azért, hogy Kőröstetétlen biztonságosabb, élhetőbb, összetartóbb település legyen. Az azóta eltelt évek során az Egyesület tagjai nemcsak a bűnmegelőzés és a közrend védelme terén végeztek példaértékű munkát, ez mellett számos közösségi esemény, rendezvény és segítségnyújtás motorjai is voltak – fogalmazta meg Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere.
A jubileumi ünnepségen megköszönték az önkéntesek áldozatos munkáját, akik szabadidejükben a közösség érdekeit szolgálva dolgoznak, akár éjszakába nyúlóan is. A községvezető külön kiemelte az egyesület vezetőit is, köztük Olasz Krisztinát, aki hosszú éveken át volt a Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület oszlopos tagja.
