szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkéntesség

1 órája

Nemcsak egyenruha, hivatás is – jubileumot ünnepelnek a kőröstetétleni polgárőrök

Címkék#ünnepség#esemény#Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület

Kerek évfordulót ünnepeltek a dél-pesti településen, ahol immár húsz éve vigyáznak a lakók biztonságára az önkéntesek. A Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület munkája meghatározó szerepet tölt be a község életében, tagjaik áldozatos tevékenységével évről évre hozzájárulnak a település nyugalmához.

Nyitrai Fanni

A község önkormányzati oldala arról tájékoztatott, hogy idén kerek évfordulóhoz érkezett a helyi közösség egyik legfontosabb szervezete. A polgárőr egyesület húsz éve járul hozzá ahhoz, hogy Kőröstetétlen biztonságosabb, élhetőbb és összetartóbb település legyen, szerepük pedig kulcsfontosságú a mindennapokban.

Pásztor Roland polgármester és a Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület tagjai
Pásztor Roland, és a község polgárőrei a jubileumi köszöntésen
Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

Húsz éve Kőröstetétlenért: jubileumot ünnepelt a helyi polgárőr egyesület

– Két évtized telt el azóta, hogy egy maroknyi elszánt, közösségét szerető ember elhatározta: tesz azért, hogy Kőröstetétlen biztonságosabb, élhetőbb, összetartóbb település legyen. Az azóta eltelt évek során az Egyesület tagjai nemcsak a bűnmegelőzés és a közrend védelme terén végeztek példaértékű munkát, ez mellett számos közösségi esemény, rendezvény és segítségnyújtás motorjai is voltak – fogalmazta meg Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere. 

kőröstetétleni polgárőrök köszöntése
Pásztor Roland polgármester a Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület tagjait virággal köszöntötte
Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

A jubileumi ünnepségen megköszönték az önkéntesek áldozatos munkáját, akik szabadidejükben a közösség érdekeit szolgálva dolgoznak, akár éjszakába nyúlóan is. A községvezető külön kiemelte az egyesület vezetőit is, köztük Olasz Krisztinát, aki hosszú éveken át volt a Kőröstetétleni Polgárőr Egyesület oszlopos tagja.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu