szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgász öröm

3 órája

Pontydömping a Tiszán, tilalom nélkül vihetik a pecások

Címkék#ponty#Tisza#Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége#haltelepítés#Nagykunsági főcsatorna

Horgászok, most tényleg érdemes a botot előkészíteni, több tonna hal került a térség vizeibe. A Tisza pontytelepítés keretében 3200 kilónyi fogható méretű példány gazdagítja a folyót és a Nagykunsági főcsatornát.

Karancsiné Szecsei Veronika

Több mint három tonna fogható méretű háromnyaras ponty került a vizekbe szeptember 11-én. A Tisza folyó, a Nagykunsági főcsatorna és a Malomzugi Holt-Zagyva is új lakókkal gazdagodott – derült ki a Közép-Tisza-Vidék­i Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) hivatalos Facebook-oldaláról. A pontytelepítés kapcsán a legjobb hír, hogy nem rendeltek el tilalmat, így a kifogott halak hazavihetők, amennyiben megfelelnek a horgászrendben előírt méret- és mennyiségi korlátoknak.

A pontytelepítés után még tilalmat sem rendeltek el
Az őszi időszak is sikeres lehet a horgászoknak, pontytelepítés zajlott a Tiszán
Forrás: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

A friss telepítéssel a szövetség célja, hogy még jobb fogási élményeket kínáljon, miközben a szabályok betartására is hangsúlyt fektet. A pecások tehát joggal készíthetik a botokat: bőven lesz, ami horogra akadjon!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu