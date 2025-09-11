Pontydömping a Tiszán, tilalom nélkül vihetik a pecások

Több mint három tonna fogható méretű háromnyaras ponty került a vizekbe szeptember 11-én. A Tisza folyó, a Nagykunsági főcsatorna és a Malomzugi Holt-Zagyva is új lakókkal gazdagodott – derült ki a Közép-Tisza-Vidék­i Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) hivatalos Facebook-oldaláról. A pontytelepítés kapcsán a legjobb hír, hogy nem rendeltek el tilalmat, így a kifogott halak hazavihetők, amennyiben megfelelnek a horgászrendben előírt méret- és mennyiségi korlátoknak.

Az őszi időszak is sikeres lehet a horgászoknak, pontytelepítés zajlott a Tiszán

Forrás: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

A friss telepítéssel a szövetség célja, hogy még jobb fogási élményeket kínáljon, miközben a szabályok betartására is hangsúlyt fektet. A pecások tehát joggal készíthetik a botokat: bőven lesz, ami horogra akadjon!