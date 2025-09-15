szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Príma-gála 2025

1 órája

Príma-díj: kedden közülük kerülnek ki a győztesek!

Címkék#szigligeti színház#Légierő Zenekar#Príma-gála#gálaműsor#VOSZ#Magyar Táncművészeti Egyetem

Szeptember 16-án, kedden este kihirdetik a 2025. évi Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díjasok névsorát. A Szolnoki Szigligeti Színházban 18 órától kezdődik az idei Príma-gála, melyen a korábbról megszokott színművész-páros, Sárvári Diána és Kautzky Armand vezetik le az ünnepi eseményt. Príma-díjjal a legkiválóbbakat ismerik el.

Mészáros Géza

A Prima Primissima Alapítványt 2003-ban hozta létre Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke. A rangos elismerést, valamint a vele járó jelentős anyagi támogatást a tudomány, a kultúra, a művészet, a sport, az oktatás és az ismeretterjesztés terén kiemelkedő munkát végző jelölteknek ítélik oda. Az alapítvány 2005-ben egészült ki a területi Príma-díjak rendszerével, mely a szűkebb környezet kiválóságait ismeri el.

Príma-díj 2025
A Prima Primissima Díj épp húsz éve, 2005-től egészült ki a területi Prima-díjak rendszerével. Ekkortól szűkebb környezetünk kiválóságai is méltó elismerésben részesülhetnek
Forrás: VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezete

Térségünkben két évtizede Lits József, a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezete elnöke a területi Príma-díjazás, illetve a Príma-gála „motorja”.

A jelöltállítást és a szavazást idén is nagy érdeklődés kísérte. A tíz kategóriában felsorolt három-három jelöltből első körben mezőnyönként egy-egy aspiránsra lehetett szavazni az Új Néplapban, valamint a Szoljon.hu hírportálon megjelent szavazócédulákon keresztül.

Príma-díjasnak lenni presztízs, egyben kötelesség

Mint minden évben, idén is szeptember 16-án rendezik meg a Príma-gálát, hagyományosan a Szolnoki Szigligeti Színházban. Kedden nyilvánosságra kerülnek az idei elismertek nevei. A döntőbe ebben az esztendőben is kategóriánként egy személy, összesen tíz kiválasztott került be:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díj jelöltjei 2025-ben: Alvári Csaba (Építészet kategória); Benedek Szabolcs (Irodalom), Kecső Endre (Képző- és Iparművészet), Kis Mónika (Sport), Molnár János (Zeneművészet), Szeivold Andrea (Oktatás és köznevelés), Szűcs Judit (Népművészet és közművelődés), Tálas László (Ismeretterjesztés és média), Ujlaki Csaba (Tudomány), Zelei Gábor (Színház-, film- és táncművészet).

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díj jelöltjei 2025-ben
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díj jelöltjei 2025-ben
Forrás: VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezete

A gálaműsor fellépői: a Légierő Zenekar Szolnok, a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékei, Rauschenberger Nikolett rúdsport- és légtornász, a New Step Fitnesz- és Táncstúdió tanítványai, a SzolDance TSE csoportja és a Tisza Táncegyüttes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu