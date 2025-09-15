Príma-díj: kedden közülük kerülnek ki a győztesek!

A Prima Primissima Alapítványt 2003-ban hozta létre Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke. A rangos elismerést, valamint a vele járó jelentős anyagi támogatást a tudomány, a kultúra, a művészet, a sport, az oktatás és az ismeretterjesztés terén kiemelkedő munkát végző jelölteknek ítélik oda. Az alapítvány 2005-ben egészült ki a területi Príma-díjak rendszerével, mely a szűkebb környezet kiválóságait ismeri el.

A Prima Primissima Díj épp húsz éve, 2005-től egészült ki a területi Prima-díjak rendszerével. Ekkortól szűkebb környezetünk kiválóságai is méltó elismerésben részesülhetnek

Forrás: VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezete

Térségünkben két évtizede Lits József, a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezete elnöke a területi Príma-díjazás, illetve a Príma-gála „motorja”.

A jelöltállítást és a szavazást idén is nagy érdeklődés kísérte. A tíz kategóriában felsorolt három-három jelöltből első körben mezőnyönként egy-egy aspiránsra lehetett szavazni az Új Néplapban, valamint a Szoljon.hu hírportálon megjelent szavazócédulákon keresztül.

Príma-díjasnak lenni presztízs, egyben kötelesség

Mint minden évben, idén is szeptember 16-án rendezik meg a Príma-gálát, hagyományosan a Szolnoki Szigligeti Színházban. Kedden nyilvánosságra kerülnek az idei elismertek nevei. A döntőbe ebben az esztendőben is kategóriánként egy személy, összesen tíz kiválasztott került be:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díj jelöltjei 2025-ben: Alvári Csaba (Építészet kategória); Benedek Szabolcs (Irodalom), Kecső Endre (Képző- és Iparművészet), Kis Mónika (Sport), Molnár János (Zeneművészet), Szeivold Andrea (Oktatás és köznevelés), Szűcs Judit (Népművészet és közművelődés), Tálas László (Ismeretterjesztés és média), Ujlaki Csaba (Tudomány), Zelei Gábor (Színház-, film- és táncművészet).

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díj jelöltjei 2025-ben

Forrás: VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezete