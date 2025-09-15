1 órája
Príma-díj: kedden közülük kerülnek ki a győztesek!
Szeptember 16-án, kedden este kihirdetik a 2025. évi Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díjasok névsorát. A Szolnoki Szigligeti Színházban 18 órától kezdődik az idei Príma-gála, melyen a korábbról megszokott színművész-páros, Sárvári Diána és Kautzky Armand vezetik le az ünnepi eseményt. Príma-díjjal a legkiválóbbakat ismerik el.
A Prima Primissima Alapítványt 2003-ban hozta létre Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke. A rangos elismerést, valamint a vele járó jelentős anyagi támogatást a tudomány, a kultúra, a művészet, a sport, az oktatás és az ismeretterjesztés terén kiemelkedő munkát végző jelölteknek ítélik oda. Az alapítvány 2005-ben egészült ki a területi Príma-díjak rendszerével, mely a szűkebb környezet kiválóságait ismeri el.
Térségünkben két évtizede Lits József, a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezete elnöke a területi Príma-díjazás, illetve a Príma-gála „motorja”.
A jelöltállítást és a szavazást idén is nagy érdeklődés kísérte. A tíz kategóriában felsorolt három-három jelöltből első körben mezőnyönként egy-egy aspiránsra lehetett szavazni az Új Néplapban, valamint a Szoljon.hu hírportálon megjelent szavazócédulákon keresztül.
Príma-díjasnak lenni presztízs, egyben kötelesség
Mint minden évben, idén is szeptember 16-án rendezik meg a Príma-gálát, hagyományosan a Szolnoki Szigligeti Színházban. Kedden nyilvánosságra kerülnek az idei elismertek nevei. A döntőbe ebben az esztendőben is kategóriánként egy személy, összesen tíz kiválasztott került be:
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díj jelöltjei 2025-ben: Alvári Csaba (Építészet kategória); Benedek Szabolcs (Irodalom), Kecső Endre (Képző- és Iparművészet), Kis Mónika (Sport), Molnár János (Zeneművészet), Szeivold Andrea (Oktatás és köznevelés), Szűcs Judit (Népművészet és közművelődés), Tálas László (Ismeretterjesztés és média), Ujlaki Csaba (Tudomány), Zelei Gábor (Színház-, film- és táncművészet).
A gálaműsor fellépői: a Légierő Zenekar Szolnok, a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékei, Rauschenberger Nikolett rúdsport- és légtornász, a New Step Fitnesz- és Táncstúdió tanítványai, a SzolDance TSE csoportja és a Tisza Táncegyüttes.
