Kulturális kavalkád a vármegyeszékhelyen: így folytatódik a jubileumi év

Címkék#pályázat#Szolnok950 Jubileumi Programiroda#esemény#koncert

Mozgalmas hetek elé néz vármegyeszékhelyünk. A Szolnok Napja programsorozattal ugyan lezárult egy óriási programkavalkád, és vele együtt a nyár is, de ez az események tekintetében korántsem jelenti a kulturális élet lecsendesedését. Íme azok a programok Szolnokon, amiket nem érdemes kihagyni!

Nyitrai Fanni

Szolnokon igazi programdömping várja az érdeklődőket az ősz folyamán – derült ki a Szolnok950 Jubileumi Programiroda sajtótájékoztatóján. A szervezők hangsúlyozták: minden korosztály talál magának szórakozást, a kiállításoktól kezdve a koncerteken át egészen a gasztronómiai fesztiválokig. Kiderült továbbá, hogy megújul a PUBLICUM is: a jövőben a megszokott nyomtatott formát digitális megjelenés váltja fel. Ez nemcsak szélesebb körű tájékoztatást tesz lehetővé, hanem könnyebben hozzáférhetővé is teszi a kiadványt minden érdeklődő számára.

programok Szolnokon az őszi hónapokban
Programok Szolnokon: Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnok950 Jubileumi Programiroda titkára és  Bubán Levente, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szakmai igazgatója adott tájékoztatást a közelgő eseményekről csütörtökön
Fotó: Mészáros János

Programok Szolnokon: izgalmas őszi hónapok várják az érdeklődőket

Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnok950 Jubileumi Programiroda titkára, valamint Bubán Levente, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szakmai igazgatója ismertették a közelgő eseményeket. Már szeptember közepén beindul az élet: nyílik a MAFOSZ szalon kiállítása az Agórában, majd jótékonysági koncertet szerveznek Danyi Zsuzsiért.  Szeptember 20-ig lesz látogatható a „Mementó Szolnok” festészeti tárlat, emellett érkezik egy nagyszabású Abba–Boney M show, és több napos bélyegkiállítás is, ahol a látogatók exkluzív szolnoki bélyegekhez juthatnak hozzá. A hónap második felében indul a Csillagfény est évadja. Szeptember 27-28-án lesz Tiszai Hal Napja a Szolnoki Sportcentrum szervezésében, valamint vetítik az Aba-Novák Vilmosról szóló filmet is, amellyel a világhírű festőművész munkássága előtt tisztelegnek.

Szutorisz-Szügyi Csongor a bélyeggel
Hamarosan újabb szolnoki bélyegek kerülnek forgalomba
Fotó: Mészáros János

 

Az október is kecsegtető ajánlatokkal kedvez az érdeklődőknek

Októberben sem lassul a tempó. A fiatalokat videós találkozó várja, színpadra lép Hadházi László és Liptai Claudia. A „Titkos múlt” című előadással érkezik Szolnokra Gregor Bernadett és Péter Sramek, de nemzetközi légtáncverseny és Orvos-Tóth Noémi előadása is színesíti az őszi napokat, nem beszélve a Dunszt! nevet viselő mézes programról.  A sportkedvelők evezős emlékversenyen, Tiszai Kupán és tájfutóversenyen szurkolhatnak vagy indulhatnak.

November – gazdaság, jubileum, és tudomány

November 7-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából Szolnokról elszármazott világhírű tudósok és kutatók előadásait hallhatják az érdeklődők a Szolnoki Campuson, de ugyanebben a hónapban a MÁV Szolnoki Járműjavító Férfikórus jubileumi koncertet ad 150 éves fennállásának apropójából az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. A jubileumi 950. évhez kapcsolódóan pedig 24 órás vetélkedőt szerveznek a fiataloknak. És ami igazi újdonság, az a Modern Gyárak Éjszakája: a város ipari szereplőit ismerhetik meg a lakosok.

A művészetek kedvelői jubileumi kiállításokon, fotóklub tárlaton és filmfesztiválon tölthetik tartalmasan a napjaikat, míg a családoknak szóló pályázatok, digitális alkotóprogramok és a „Szolnok 950” pontgyűjtő verseny kínálnak izgalmat.

A karácsony jegyében új jótékonysági programot indít a Szolnok950 Jubileumi Programiroda, amely során 950 csomagot ajándékoznak hátrányos helyzetű családoknak és gyermekeknek. 

 

