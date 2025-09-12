Kulturális kavalkád a vármegyeszékhelyen: így folytatódik a jubileumi év

Szolnokon igazi programdömping várja az érdeklődőket az ősz folyamán – derült ki a Szolnok950 Jubileumi Programiroda sajtótájékoztatóján. A szervezők hangsúlyozták: minden korosztály talál magának szórakozást, a kiállításoktól kezdve a koncerteken át egészen a gasztronómiai fesztiválokig. Kiderült továbbá, hogy megújul a PUBLICUM is: a jövőben a megszokott nyomtatott formát digitális megjelenés váltja fel. Ez nemcsak szélesebb körű tájékoztatást tesz lehetővé, hanem könnyebben hozzáférhetővé is teszi a kiadványt minden érdeklődő számára.

Programok Szolnokon: Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnok950 Jubileumi Programiroda titkára és Bubán Levente, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szakmai igazgatója adott tájékoztatást a közelgő eseményekről csütörtökön

Fotó: Mészáros János

Programok Szolnokon: izgalmas őszi hónapok várják az érdeklődőket

Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnok950 Jubileumi Programiroda titkára, valamint Bubán Levente, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szakmai igazgatója ismertették a közelgő eseményeket. Már szeptember közepén beindul az élet: nyílik a MAFOSZ szalon kiállítása az Agórában, majd jótékonysági koncertet szerveznek Danyi Zsuzsiért. Szeptember 20-ig lesz látogatható a „Mementó Szolnok” festészeti tárlat, emellett érkezik egy nagyszabású Abba–Boney M show, és több napos bélyegkiállítás is, ahol a látogatók exkluzív szolnoki bélyegekhez juthatnak hozzá. A hónap második felében indul a Csillagfény est évadja. Szeptember 27-28-án lesz Tiszai Hal Napja a Szolnoki Sportcentrum szervezésében, valamint vetítik az Aba-Novák Vilmosról szóló filmet is, amellyel a világhírű festőművész munkássága előtt tisztelegnek.

Hamarosan újabb szolnoki bélyegek kerülnek forgalomba

Fotó: Mészáros János

Az október is kecsegtető ajánlatokkal kedvez az érdeklődőknek

Októberben sem lassul a tempó. A fiatalokat videós találkozó várja, színpadra lép Hadházi László és Liptai Claudia. A „Titkos múlt” című előadással érkezik Szolnokra Gregor Bernadett és Péter Sramek, de nemzetközi légtáncverseny és Orvos-Tóth Noémi előadása is színesíti az őszi napokat, nem beszélve a Dunszt! nevet viselő mézes programról. A sportkedvelők evezős emlékversenyen, Tiszai Kupán és tájfutóversenyen szurkolhatnak vagy indulhatnak.

November – gazdaság, jubileum, és tudomány

November 7-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából Szolnokról elszármazott világhírű tudósok és kutatók előadásait hallhatják az érdeklődők a Szolnoki Campuson, de ugyanebben a hónapban a MÁV Szolnoki Járműjavító Férfikórus jubileumi koncertet ad 150 éves fennállásának apropójából az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. A jubileumi 950. évhez kapcsolódóan pedig 24 órás vetélkedőt szerveznek a fiataloknak. És ami igazi újdonság, az a Modern Gyárak Éjszakája: a város ipari szereplőit ismerhetik meg a lakosok.