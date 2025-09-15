Tegye meg most, ezért a trükkért a pénztárcája is hálás lesz a fűtési szezonban

Habár még jó idő van, az ősz már beköszöntött. Hamarosan jönnek a hűvösebb nappalok és éjszakák is, ezért érdemes szentelnünk egy kis időt a hónapokig hanyagolt fűtési rendszernek, és foglalkozni kicsit a radiátor karbantartásával. Néhány apró trükkel könnyedén faraghatunk még a költségekből is.

Kis odafigyeléssel könnyen hatékonyabbá tehetjük a radiátor működősét a fűtési szezonban. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mikor indul a fűtési szezon 2025-ben?

A fűtési időszak korábban minden évben október 15-én vette kezdetét és április 15-ig tartott, ám a 676/2023. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében 2023-tól ez az időszak módosult: idén 2025. szeptember 15-én indul és 2026. május 15-én ér véget.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen a napon minden lakásban automatikusan bekapcsolják a fűtést. A központi fűtéssel rendelkező társasházakban és távhőrendszereknél általában akkor indítják el a rendszert, ha az időjárási átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12 °C alá csökken, vagy az előrejelzések tartós hideget mutatnak. Viszont ettől az időponttól kezdve a szolgáltatónak kötelessége biztosítani a fűtés lehetőségét.

Hogyan tegyük rendbe a radiátort a fűtési szezon előtt?

A radiátor az egyik, ha nem a legfontosabb eleme a fűtési rendszernek. A portálunknak nyilatkozó szakértő felhívta a figyelmet arra, előfordulhat, hogy légbuborék kerül a rendszerbe, mert például nyáron leürítették és visszatöltötték a rendszert, ezért nagyon fontos a rendszer légtelenítése. Ez semmi ördöngösséget nem kíván, bárki elvégezheti.

A fűtési rendszer légtelenítése nagyon egyszerű. Mindösszesen arra van szükség, hogy minden radiátorszelepet nyitott állásba kell rakni. Ehhez tekerjük az összes termosztátfejet az óramutató járásával ellentétesen egészen ütközésig

– összegezte a szakember.

Kérdésünkre elmondta, a fűtési szezon előtt érdemes a fűtőtesteket vizes ronggyal vagy kefével áttörölni, mert a nyár folyamán lerakódott por és szennyeződés nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem akadályozza a hő áramlását is. A porcicák és pókhálók megrekednek a radiátor belsejében, emiatt a készülék kevésbé hatékonyan fűt, és lassabban melegíti fel a helyiséget.

Ha olyan típusú a radiátor, hogy könnyen le lehet szedni a felső rácsos részét, akkor szedjük le és porszívózzuk ki felülről a belsejét, majd ismételjük meg ezt alulról is

– mondta el a radiátor kitakarításával kapcsolatban.