Tegye meg most, ezért a trükkért a pénztárcája is hálás lesz a fűtési szezonban
Hiába tűnhet még messzinek a hideg időjárás, szépen lassan magunk mögött hagyjuk a nyarat és egyre alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Már csak idő kérdése, hogy mikor lesz szükség meleg radiátorra, ezért érdemes szánni egy kis időt a karbantartására.
Habár még jó idő van, az ősz már beköszöntött. Hamarosan jönnek a hűvösebb nappalok és éjszakák is, ezért érdemes szentelnünk egy kis időt a hónapokig hanyagolt fűtési rendszernek, és foglalkozni kicsit a radiátor karbantartásával. Néhány apró trükkel könnyedén faraghatunk még a költségekből is.
Mikor indul a fűtési szezon 2025-ben?
A fűtési időszak korábban minden évben október 15-én vette kezdetét és április 15-ig tartott, ám a 676/2023. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében 2023-tól ez az időszak módosult: idén 2025. szeptember 15-én indul és 2026. május 15-én ér véget.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen a napon minden lakásban automatikusan bekapcsolják a fűtést. A központi fűtéssel rendelkező társasházakban és távhőrendszereknél általában akkor indítják el a rendszert, ha az időjárási átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12 °C alá csökken, vagy az előrejelzések tartós hideget mutatnak. Viszont ettől az időponttól kezdve a szolgáltatónak kötelessége biztosítani a fűtés lehetőségét.
Hogyan tegyük rendbe a radiátort a fűtési szezon előtt?
A radiátor az egyik, ha nem a legfontosabb eleme a fűtési rendszernek. A portálunknak nyilatkozó szakértő felhívta a figyelmet arra, előfordulhat, hogy légbuborék kerül a rendszerbe, mert például nyáron leürítették és visszatöltötték a rendszert, ezért nagyon fontos a rendszer légtelenítése. Ez semmi ördöngösséget nem kíván, bárki elvégezheti.
A fűtési rendszer légtelenítése nagyon egyszerű. Mindösszesen arra van szükség, hogy minden radiátorszelepet nyitott állásba kell rakni. Ehhez tekerjük az összes termosztátfejet az óramutató járásával ellentétesen egészen ütközésig
– összegezte a szakember.
Kérdésünkre elmondta, a fűtési szezon előtt érdemes a fűtőtesteket vizes ronggyal vagy kefével áttörölni, mert a nyár folyamán lerakódott por és szennyeződés nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem akadályozza a hő áramlását is. A porcicák és pókhálók megrekednek a radiátor belsejében, emiatt a készülék kevésbé hatékonyan fűt, és lassabban melegíti fel a helyiséget.
Ha olyan típusú a radiátor, hogy könnyen le lehet szedni a felső rácsos részét, akkor szedjük le és porszívózzuk ki felülről a belsejét, majd ismételjük meg ezt alulról is
– mondta el a radiátor kitakarításával kapcsolatban.
Mit tehetünk még a fűtési szezon előtt?
A szakértő felhívta rá a figyelmet, hogy a radiátor környezetében lerakott tárgyak, például szekrény, dobozok, függöny csökkenthetik a radiátor által leadott hőt.
Érkezett hozzánk egyszer egy panasz, hogy hideg van a szobában, mert nem fűt rendesen a radiátor. Rövid vizsgálat után kiderült, hogy az ablak elé felfüggesztett függöny leért a földig és eltakarta a radiátort, így jelentős mértékben visszafogta az ablak alatt lévő készülék működését.
Azt is érdemes leellenőrizni, hogy a termosztátban található elemek működnek-e még, mert emiatt is szoktak gondok lenni a hőmérséklettel. A legtöbb készülék már szerencsére jelzi az elem állapotát, ezért elég csak rápillantanunk – nyilatkozta portálunk a szakember.
Nem tanácsos sokáig várni a radiátorunk átnézésével. Sokkal jobb, ha már most, a kellemes őszi időben kiderülnek a problémák. Egyrészt azért, mert szezon közben a szervizesek nagyon le vannak terhelve, másrészt azért, mert a szervizeléshez sokszor le kell engedni, ki kell üríteni a rendszert, ami a téli időszakban roppant kellemetlen következményekkel járhat a fogyasztó számára
– figyelmeztetett a szakember.
A mindmegette.hu összeszedett még néhány dolgot, amivel csökkenteni lehet a rezsivel kapcsolatos költségeket:
- tekerjük le a termosztátot,
- ellenőrizzük le a szigeteléseket, ha szükséges, javítsuk meg,
- szellőztessünk okosan, azaz többször rövidebb ideig.
