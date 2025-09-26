17 perce
A szolnoki rákóczis másodikosok már azt is tudják, hogyan kell sutyinkázni
Sok ismeretet gyűjtöttek a természetről, a környezetük védelméről. Sőt még sutyinkázni is megtanultak a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. a osztályosai. Mutatjuk, hol jártak a rákóczis gyerekek.
Kiváló helyszínt választottak a szolnoki rákóczis gyerekek és családjaik ahhoz, hogy közelről megismerkedjenek a természet csodáival. Nagykörűben, a csodás Tisza-parti faluban jártak.
Családi napot rendezett a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. a osztálya. Különös programot és helyszínt választott a mintegy 40 fős csapat, ökotúrán vett részt Nagykörűben.
Sutyinkáztak is a rákóczis gyerekek
A túravezetőjük Rimóczi Árpád volt, aki jól ismeri a Tisza-parti terepet, vezetésével madármegfigyelésen vettek részt a gyerekek, szülők és pedagógusok. Megnézték a lombkorona sétányt és természetesen lesétáltak a Tiszához is.
Rengeteg új ismerettel gazdagodtak a gyermekek a természet szeretetéről és -védelméről.
A gyerekek és felnőttek még sutyinkázni (gyerekjáték, agyagos földet kell egy hajlékony bot végére tűzni és úgy elrepíteni) is megtanultak.
