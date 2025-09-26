A szolnoki rákóczis másodikosok már azt is tudják, hogyan kell sutyinkázni

Kiváló helyszínt választottak a szolnoki rákóczis gyerekek és családjaik ahhoz, hogy közelről megismerkedjenek a természet csodáival. Nagykörűben, a csodás Tisza-parti faluban jártak.

Ökotúrán jártak Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. a osztályosai. A rákóczis gyerekek még sutyinkáztak is

Fotó: Rimóczi Árpád / Forrás: Tiszavilág Ökotúrák

Családi napot rendezett a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. a osztálya. Különös programot és helyszínt választott a mintegy 40 fős csapat, ökotúrán vett részt Nagykörűben.

Sutyinkáztak is a rákóczis gyerekek

A túravezetőjük Rimóczi Árpád volt, aki jól ismeri a Tisza-parti terepet, vezetésével madármegfigyelésen vettek részt a gyerekek, szülők és pedagógusok. Megnézték a lombkorona sétányt és természetesen lesétáltak a Tiszához is.

Rengeteg új ismerettel gazdagodtak a gyermekek a természet szeretetéről és -védelméről.

A gyerekek és felnőttek még sutyinkázni (gyerekjáték, agyagos földet kell egy hajlékony bot végére tűzni és úgy elrepíteni) is megtanultak.