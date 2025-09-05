Különleges felirat jelenik meg hamarosan a Jászkunság egyik legféltettebb épületének falán

„Építési terület, idegeneknek belépni tilos!” – jelenleg ez a tábla áll a tiszaroffi malom falán, de azt hamarosan egy másik válthatja. Egy emléktábla lesz ott, azok neveivel, akik tettek azért, hogy a régi malomház Tiszaroffon megmeneküljön. Merthogy minden az irányba mutat: mégis megmenekül. E folyamat végső lépéseként helyezik majd el a dicsőségtáblát az épületen. A névsorba bárki feliratkozhat, legyen akár helyi polgár, akár vállalkozó, aki tevőlegesen hozzájárul az épület felújításához.

Megmenekülhet a régi malomház Tiszaroffon. Lukácsné Laczházi Györgyi férjével együtt megvette és felújítja az épületet

Fotó: Mészáros János

A terv ugyanis ez: felújítás. Ezt Lukácsné Laczházi Györgyitől tudtuk meg, aki építési vállalkozó férjével együtt úgy döntött, megveszik a már dózerolás küszöbén álló épületet.

Megmenekül a régi malomház Tiszaroffon

– Olvastuk mi is a hírt, hogy lebontják az épületet. Tősgyökeres tiszaroffi vagyok, ezért borzalmasan rosszul esett. Annak idején számtalanszor mentem el az épület előtt, sokszor beszélgettünk ott, a gát tövében. Gyerekkori barátnőm is a mellette lévő kis házban lakott – osztotta meg hírportálunkkal Lukácsné Laczházi Györgyi.

A Szoljon.hu még júniusban írta meg, hogy az idei lehet a malom utolsó éve. Bár az elmúlt évtizedekben komoly panziótervek születtek az épület kihasználására, ez végül nem valósult meg, a ház állapota ellenben jelentősen leromlott. Így idénre bontást rendeltek el a malomra. Ezt akadályozhatja meg a mostani adás-vétel.

Faházat álmodtak, malmot vettek

– Álmodtunk arról a férjemmel, hogy a gát mellett vennénk egy telket, és egy kis faházat építenénk rajta. Nos, nem pont erre gondoltunk... Azonban amikor láttuk a hírt, úgy döntöttünk, hogy ezt az épületet meg akarjuk menteni. Tiszaroffért, a helyiekért, és azért, mert ez egy szép épület, és megérdemel még egy esélyt – mondta el Lukácsné Laczházi Györgyi.

A tetőszerkezet balesetveszélyes, de az épület falai menthetőek

Fotó: Mészáros János

Az ingatlant meg is vették, úgyhogy immár őket terheli a tető miatti bontási kötelezettség. De mint mondta, egyeztettek az építési hatósággal, és van járható út. Ezért úgy döntöttek, hogy elkezdik a munkálatokat.

– Elsőként

kigazoljuk az egész területet;

elkerítjük és tujákkal körbeültetjük;

sztán leszedjük a tetőszerkezetet.

– Beszéltünk statikussal, aki szerint az épület alkalmas arra, hogy új tetőt kapjon, és vannak olyan szakembereink, akikkel ezt meg tudjuk valósítani. Nyilván látjuk, hogy rossz állapotban van a ház, de ezek a téglák képesek arra, hogy fantasztikus dolgot hozzunk ki belőle. Küllemében tekintve nem tervezünk nagy újdonságokat, a régi állapotát szeretnénk visszaállítani – árulta el a terveket az új tulaj.