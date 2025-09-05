1 órája
Különleges felirat jelenik meg hamarosan a Jászkunság egyik legféltettebb épületének falán
Bontógolyó. Úgy tűnt, már csak ezt várja a régi malomház Tiszaroffon. Sok évtizeddel ezelőttiek keze munkája hozta létre az épületet, amelyhez az utánuk jövő nemzedékeknek is sok emléke társult. Az idő vasfoga azonban nem kímélte, és idénre már bontását is elrendelték. Sorsa azonban fordulatot vett: nem csak megmenekülhet, de új rendeltetést is kaphat.
„Építési terület, idegeneknek belépni tilos!” – jelenleg ez a tábla áll a tiszaroffi malom falán, de azt hamarosan egy másik válthatja. Egy emléktábla lesz ott, azok neveivel, akik tettek azért, hogy a régi malomház Tiszaroffon megmeneküljön. Merthogy minden az irányba mutat: mégis megmenekül. E folyamat végső lépéseként helyezik majd el a dicsőségtáblát az épületen. A névsorba bárki feliratkozhat, legyen akár helyi polgár, akár vállalkozó, aki tevőlegesen hozzájárul az épület felújításához.
A terv ugyanis ez: felújítás. Ezt Lukácsné Laczházi Györgyitől tudtuk meg, aki építési vállalkozó férjével együtt úgy döntött, megveszik a már dózerolás küszöbén álló épületet.
Megmenekül a régi malomház Tiszaroffon
– Olvastuk mi is a hírt, hogy lebontják az épületet. Tősgyökeres tiszaroffi vagyok, ezért borzalmasan rosszul esett. Annak idején számtalanszor mentem el az épület előtt, sokszor beszélgettünk ott, a gát tövében. Gyerekkori barátnőm is a mellette lévő kis házban lakott – osztotta meg hírportálunkkal Lukácsné Laczházi Györgyi.
A Szoljon.hu még júniusban írta meg, hogy az idei lehet a malom utolsó éve. Bár az elmúlt évtizedekben komoly panziótervek születtek az épület kihasználására, ez végül nem valósult meg, a ház állapota ellenben jelentősen leromlott. Így idénre bontást rendeltek el a malomra. Ezt akadályozhatja meg a mostani adás-vétel.
Faházat álmodtak, malmot vettek
– Álmodtunk arról a férjemmel, hogy a gát mellett vennénk egy telket, és egy kis faházat építenénk rajta. Nos, nem pont erre gondoltunk... Azonban amikor láttuk a hírt, úgy döntöttünk, hogy ezt az épületet meg akarjuk menteni. Tiszaroffért, a helyiekért, és azért, mert ez egy szép épület, és megérdemel még egy esélyt – mondta el Lukácsné Laczházi Györgyi.
Az ingatlant meg is vették, úgyhogy immár őket terheli a tető miatti bontási kötelezettség. De mint mondta, egyeztettek az építési hatósággal, és van járható út. Ezért úgy döntöttek, hogy elkezdik a munkálatokat.
– Elsőként
- kigazoljuk az egész területet;
- elkerítjük és tujákkal körbeültetjük;
- sztán leszedjük a tetőszerkezetet.
– Beszéltünk statikussal, aki szerint az épület alkalmas arra, hogy új tetőt kapjon, és vannak olyan szakembereink, akikkel ezt meg tudjuk valósítani. Nyilván látjuk, hogy rossz állapotban van a ház, de ezek a téglák képesek arra, hogy fantasztikus dolgot hozzunk ki belőle. Küllemében tekintve nem tervezünk nagy újdonságokat, a régi állapotát szeretnénk visszaállítani – árulta el a terveket az új tulaj.
A település is támogatja a felújítást
Hogy a jövőben mi lesz az épület rendeltetése, az egyelőre nem publikus, de megvannak a terveik erre. De egyeztettek már a műemlékvédelemmel is, ahonnan van segítő szándék arra vonatkozóan, hogy műemléki védettséget kapjon az épület. Ha minden jól megy, szerinte öt éven belül teljes pompájába öltözik majd az épület és a környezete.
– Egy dolog biztos: ebből az egészből senkit nem szeretnénk kihagyni. Bárki részt vehet a felújításban, akár kétkezi munkával, akár gazolással, akár máshogy. Ezeknek az embereknek a neve mind felkerül majd az emlékplakettre a malom oldalán – mondta el Lukácsné Laczházi Györgyi. Hozzátette, tapasztalatai szerint a településvezetés és az itt lakók is pozitívan állnak hozzá. Sokan örülnek, és biztatják, hogy mentsék meg az épületet. Az eladó is egyből beleegyezett, mikor jelentkeztek. Egyrészt őt is húzta a bontási kötelezettségi határideje, másrészt – mint mondta – szimpatikusnak találta a terveiket.
