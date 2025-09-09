szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Látványos megoldás

2 órája

Különleges székfoglalókat láthatunk Túrkeve főterén – galériával, videóval

Címkék#szék#különleges látványosság#virág

Egyszerű ötlet, nagyszerű eredmény. Régi fa székekből készült virágtartók díszítik a nagykunsági város központi részét.

Mészáros János

Itt a bizonyíték, hogy egyszerű dolgokból is lehet nagyszerűt létrehozni. Régi székek sorakoznak Túrkeve központjában, a kanyarodó út melletti füves területen. 

Színes, virágos látványosság lett a kanyar melletti füves területből Túrkevén
Fotó: Mészáros János

A hasonló formájú, fából készült ülőalkalmatosságokat egyformán festették le, és mindegyik közepét kivágták. Az így keletkezett lyukakba színes virágokkal beültetett cserepeket tettek, és máris elkészültek a mutatós virágtartók. Már az is különleges látvány, hogy székek sorakoznak az út mellett, de a virágokkal együtt biztos, hogy mindenki szemét megkapja. A beültetett színes növényeket ráadásul öntözni és gondozni is könnyű.

Régi székek új szerepben Túrkevén

Fotók: Mészáros János

 

