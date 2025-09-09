Különleges székfoglalókat láthatunk Túrkeve főterén – galériával, videóval

Itt a bizonyíték, hogy egyszerű dolgokból is lehet nagyszerűt létrehozni. Régi székek sorakoznak Túrkeve központjában, a kanyarodó út melletti füves területen.

Színes, virágos látványosság lett a kanyar melletti füves területből Túrkevén

Fotó: Mészáros János

A hasonló formájú, fából készült ülőalkalmatosságokat egyformán festették le, és mindegyik közepét kivágták. Az így keletkezett lyukakba színes virágokkal beültetett cserepeket tettek, és máris elkészültek a mutatós virágtartók. Már az is különleges látvány, hogy székek sorakoznak az út mellett, de a virágokkal együtt biztos, hogy mindenki szemét megkapja. A beültetett színes növényeket ráadásul öntözni és gondozni is könnyű.