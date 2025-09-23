szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Hagyomány

2 órája

Pörögtek a fogaskerekek, rejtvényt fejtettek a jákóhalmiak – galériával és videóval

Címkék#Kovács Attila#mesterjelölt#Emma Mester#csapatverseny

Pörögtek a fogaskerekek a hétvégén. Rejtvényfejtő versenyre várták ugyanis az érdeklődőket Jászjákóhalmán.

Pesti József

Bevált hagyomány, hogy minden év szeptemberében Jászjákóhalma az országos rejtvényfejtő bajnokság egyik pontgyűjtő állomása. Idén sem volt ez másképp, két napon keresztül versenyeztek a gondolkodtató feladatok kedvelői. Szombaton az Öreg Jakab Kupán egyéniben, négy kategóriában 148-an, míg vasárnap a Jász Kupán szintén négy kategóriában, 25 négyes csapat ült asztalhoz. A rejtvényfejtő verseny lényege, hogy a feladatsort a lehető legrövidebb idő alatt, a legkevesebb hibával kell kitölteni. Megjegyezendő, hogy a győztesek maximum egyet hibáztak.

Rejtvényfejtő versenyre vártak mindenkit Jászjákóhalmán.
Rejtvényfejtő versenyre vártak mindenkit Jászjákóhalmán
Fotó: Pesti József

Rejtvényfejtő versenyen tették próbára tudásukat

A vetélkedésre a különböző nehézségű feladványokat a Jászsághoz kötődő Szombati Imre szerkesztette, nemegyszer igazi kihívás elé állítva az indulókat. Az eredményhirdetést a nap végén aztán mindenki izgalommal várta, ahol a legjobbak oklevelet és serleget vehettek át.

Rejtvényfejtő Jászjákóhalmán

Fotók: Pesti József

Eredmények:

Öreg Jakab Kupa, egyéni kategória győztesek: Kezdő: Bányainé Miklós Vanda, Haladó: Bökönyi László, Mesterjelölt: Balog Sándor, Mester: Kovács Attila

Jász Kupa, csapatverseny kategória győztesek: Kezdő: 1-Thál-Ész, Haladó: Turmix, Mesterjelölt: Emma, Mester: Miskolc

 

