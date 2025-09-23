2 órája
Pörögtek a fogaskerekek, rejtvényt fejtettek a jákóhalmiak – galériával és videóval
Pörögtek a fogaskerekek a hétvégén. Rejtvényfejtő versenyre várták ugyanis az érdeklődőket Jászjákóhalmán.
Bevált hagyomány, hogy minden év szeptemberében Jászjákóhalma az országos rejtvényfejtő bajnokság egyik pontgyűjtő állomása. Idén sem volt ez másképp, két napon keresztül versenyeztek a gondolkodtató feladatok kedvelői. Szombaton az Öreg Jakab Kupán egyéniben, négy kategóriában 148-an, míg vasárnap a Jász Kupán szintén négy kategóriában, 25 négyes csapat ült asztalhoz. A rejtvényfejtő verseny lényege, hogy a feladatsort a lehető legrövidebb idő alatt, a legkevesebb hibával kell kitölteni. Megjegyezendő, hogy a győztesek maximum egyet hibáztak.
Rejtvényfejtő versenyen tették próbára tudásukat
A vetélkedésre a különböző nehézségű feladványokat a Jászsághoz kötődő Szombati Imre szerkesztette, nemegyszer igazi kihívás elé állítva az indulókat. Az eredményhirdetést a nap végén aztán mindenki izgalommal várta, ahol a legjobbak oklevelet és serleget vehettek át.
Rejtvényfejtő JászjákóhalmánFotók: Pesti József
Eredmények:
Öreg Jakab Kupa, egyéni kategória győztesek: Kezdő: Bányainé Miklós Vanda, Haladó: Bökönyi László, Mesterjelölt: Balog Sándor, Mester: Kovács Attila
Jász Kupa, csapatverseny kategória győztesek: Kezdő: 1-Thál-Ész, Haladó: Turmix, Mesterjelölt: Emma, Mester: Miskolc