Pörögtek a fogaskerekek, rejtvényt fejtettek a jákóhalmiak – galériával és videóval

Bevált hagyomány, hogy minden év szeptemberében Jászjákóhalma az országos rejtvényfejtő bajnokság egyik pontgyűjtő állomása. Idén sem volt ez másképp, két napon keresztül versenyeztek a gondolkodtató feladatok kedvelői. Szombaton az Öreg Jakab Kupán egyéniben, négy kategóriában 148-an, míg vasárnap a Jász Kupán szintén négy kategóriában, 25 négyes csapat ült asztalhoz. A rejtvényfejtő verseny lényege, hogy a feladatsort a lehető legrövidebb idő alatt, a legkevesebb hibával kell kitölteni. Megjegyezendő, hogy a győztesek maximum egyet hibáztak.

Rejtvényfejtő versenyre vártak mindenkit Jászjákóhalmán

Fotó: Pesti József

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Rejtvényfejtő versenyen tették próbára tudásukat

A vetélkedésre a különböző nehézségű feladványokat a Jászsághoz kötődő Szombati Imre szerkesztette, nemegyszer igazi kihívás elé állítva az indulókat. Az eredményhirdetést a nap végén aztán mindenki izgalommal várta, ahol a legjobbak oklevelet és serleget vehettek át.