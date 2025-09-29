Újabb nagy ajándékot adott a Tisza

Rekordfogásról számolt be egy tiszai horgász szeptember közepén. Nem gondolta, hogy néhány nap múlva „megfejeli" a teljesítményt. Pedig így lett.

Rekordfogás: két hét leforgása alatt kétszer is két méter feletti harcsát fogott a Tiszán Szalai Gábor László

Forrás: Szalai Gábor László/Facebook

A rekordfogáson innen és túl

„Bejött végre egy két méter fölötti, egészen pontosan 214 centiméteres harcsa. Nagyon valószínű, hogy nekem ő lesz az idei legnagyobb, ennek megfelelően nagyon örültem is neki” – ezekkel a szavakkal tette közzé Szalai Gábor László irigylésre méltó tiszai fogását szeptember 10-én a közösségi oldalán.

Amint szavaiból kiderült, nem számított arra, hogy ezt még felülmúlja. Számításait azonban átírta az élet. Alig két hetet kellett várnia arra, hogy még egy ennél is nagyobb harcsát akasszon horogra.

– A legutóbbi 214 centis halam felülmúlhatatlannak tűnt, azt hittem, már idén nem fogok tudni nagyobbat fogni annál, de a Tisza csak megajándékozott egy új egyéni rekordhallal még ebben az évben” – fogalmazott a közösségi oldalán, hálával szólva a folyóhoz.

Egy ilyen hal megfogása hatalmas küzdelem és óriási élmény, minden horgász álma, és az álmok igenis valóra válhatnak, csak hajszolni kell őket!

– írta biztatva a többi horgászt.

A szerencsés horgász elárulta, hogy a módszere ezúttal is kuttyogatás volt, az új egyéni rekord pedig 230 centiméter.