Megnyílt a föld a bicikliút alatt: kiderült, mi okozza a brutális repedéseket Szolnokon

A Sebestény Gyula út Millér felé vezető szakaszán 3 kilométer hosszan futó bicikliút 2020 nyarán készült el mintegy 740 millió forintból. A város kerékpárosai nagy örömmel fogadták a hírt, de mostanra jelentős üröm került az örömbe: az elmúlt időszakban ugyanis egyre szaporodnak a repedések a bicikliúton, ráadásul akkorák, hogy egy versenybringa kereke is megbicsaklik bennük.

Az idei szárazság nem csak a környezetre hatott rosszul: megjelentek ezek a hatalmas repedések a bicikliúton

Fotó: Nagy Balázs

Mitől lettek ezek az óriási repedések a bicikliúton?

Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi okozhatott ily mértékű állagromlást egy ilyen fiatal útszakaszon. Mielőtt feltételezésekbe bocsátkoztunk volna, megkerestük a városrész önkormányzati képviselőjét, Ádám Csabát, hogy mit tud a kialakult helyzetről.

Ennek egy nagyon sajnálatos, de egyszerű oka van. Legjobb tudomásom szerint, annak idején ennek az útszakasznak a kivitelezése minden előírásnak megfelelően történt. Amivel azonban akkor nem számoltak, az a nagymértékű aszály, ami most sújtja az országot. Ez a terület valaha egy mocsaras vidék volt. Az itt élők közül sokan tapasztalják is, hogy ahogy változik a talaj víztartalma, úgy akár a ház falain is képes repedéseket okozni.

Ádám Csaba hozzátette, hogy ugyanez a jelenség figyelhető meg a bicikliút esetén is. Ahogy a talaj víztartalma drasztikusan csökkent az eső hiánya miatt, úgy nyílt meg a föld a kérdéses útszakasz alatt is, ami a nagymértékű rongálódást okozta.

– Ez az út egy kerékpáros terhelésnek megfelelő műszaki tartalommal készült, ami sajnos erre az időjárási anomáliára így reagált. De természetesen keressük a megoldást – mondta.

A képviselő szavait alátámasztja a szolnoki önkormányzat megkeresésünkre adott válasza is:

„Önkormányzatunk elkötelezett a kialakult hiba rekonstrukcióját végrehajtani. A költségek felmérése folyamatban van, erről a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni. A kerékpáros út biztonságosságát befolyásoló problémán túl, az egész jelenségből adódik egy nagyon baljós következtetés: nem csak a szomjazó fák, a pusztuló méhek, az éhező állatok eshetnek áldozatul a klímaváltozás brutális hatásainak. De az ember által készített és öröknek hitt építmények sokasága is lehet ugyanúgy romlásra, pusztulásra ítélve. Figyeljünk oda környezetünkre, és amit megtehetünk – azt tegyük is meg” – írták.