Rezsicsökkentés

1 órája

Érkezik a segítség, a téli hónapokra támogatást kapnak a nyugdíjasok

Címkék#nyugdíjasok támogatása#egyszeri juttatás#rezsitámogatás

Idén magasabb összegű támogatást kapnak a rászoruló háztartások. Újdonság, hogy a nyugdíj előtt álló álláskeresési segélyben részesülők is jogosultak az egyszeri rezsitámogatásra.

Major Angéla

A tél mindig komoly próbatétel a családi kasszának, de különösen igaz ez azokra a nyugdíjasokra, akik egyedül élnek, vagy ketten tartják fenn a háztartást. Nekik most jó hírrel szolgálhat a város, Kunszentmárton idén is egyszeri juttatás formájában nyújt rezsitámogatást, amelynek összege a tavalyi évhez képest emelkedett, és most már 35 ezer forint/háztartás.

Idén is jár a rezsitámogatás a nyugdíjasoknak Kunszentmártonban
Október 1–jétől igényelhető a 35 ezer forintos rezsitámogatás Kunszentmártonban
Fotó: Fotó/illusztráció: Havran Zoltán

Többen igényelhetik a rezsitámogatást, mint tavaly

Fontos változás, hogy 2025-ben a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben (NYES) részesülők is igényelhetik a támogatást. A város célja a nyugdíjasok támogatása, és az, hogy ezzel a lehetőséggel támogassa azokat a nyugdíj előtt állókat, akik már nem tudnak munkát vállalni.

Októbertől lehet kérni

A kérelmeket 2025. október 1. és november 15. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Aki lekési a határidőt, az sajnos végleg elesik a támogatástól – ezért érdemes időben intézkedni.

A kérelmekhez kötelező mellékelni:

  • a januárban postázott nyugdíj–összesítőt, valamint a folyósítást igazoló bankszámlakivonatot vagy postai szelvényt,
  • ellátást igazoló határozatokat és kifizetési bizonylatokat,
  • a személyi igazolvány és a lakcímkártya bemutatását.

Kik kaphatják meg a rezsitámogatást?

A segítségre azok a nyugdíjasok, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, akiknek havi jövedelme nem haladja meg a meghatározott összeget. Ez azt jelenti, hogy:

  • egyedül élőknek 196 650 forint a jövedelmi határ,
  • kéttagú háztartásban élőknek pedig fejenként 168 150 forint.
  • Jogosult lehet az is, aki özvegyi nyugdíjat, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, időskorúak járadékát, vagy a már említett NYES–t kap.
Hogyan fizetik ki?

A 35 ezer forintot a kérelmező döntése szerint készpénzben, a hivatal pénztárában lehet átvenni, vagy bankszámlára utalva érkezik. Kéttagú család esetén azonban csak az egyik fél igényelheti a támogatást.

Nem jár mindenkinek

A támogatás csak egyszer adható. Azok a háztartások, amelyek 2025–ben már kétszer kaptak tűzifát, nem jogosultak a rezsitámogatásra.

Egy kis könnyebbség a télre

A támogatás nem oldja meg a magas rezsiszámlák minden gondját, de sokaknak jelenthet érezhető könnyebbséget. A város vezetése hangsúlyozta: a cél, hogy a leginkább rászoruló idősek kapjanak kézzelfogható segítséget.

– A tavalyi évhez képest a képviselő–testület megemelte az összeget, ami így 35.000 forint háztartásonként. Emellett idén már a NYES–ben részesülők is igénybe vehetik a támogatást – emelte ki Szarka László alpolgármester a Kunszenti Hírek Facebook-oldalán  

 

