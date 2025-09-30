1 órája
Érkezik a segítség, a téli hónapokra támogatást kapnak a nyugdíjasok
Idén magasabb összegű támogatást kapnak a rászoruló háztartások. Újdonság, hogy a nyugdíj előtt álló álláskeresési segélyben részesülők is jogosultak az egyszeri rezsitámogatásra.
A tél mindig komoly próbatétel a családi kasszának, de különösen igaz ez azokra a nyugdíjasokra, akik egyedül élnek, vagy ketten tartják fenn a háztartást. Nekik most jó hírrel szolgálhat a város, Kunszentmárton idén is egyszeri juttatás formájában nyújt rezsitámogatást, amelynek összege a tavalyi évhez képest emelkedett, és most már 35 ezer forint/háztartás.
Többen igényelhetik a rezsitámogatást, mint tavaly
Fontos változás, hogy 2025-ben a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben (NYES) részesülők is igényelhetik a támogatást. A város célja a nyugdíjasok támogatása, és az, hogy ezzel a lehetőséggel támogassa azokat a nyugdíj előtt állókat, akik már nem tudnak munkát vállalni.
Októbertől lehet kérni
A kérelmeket 2025. október 1. és november 15. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Aki lekési a határidőt, az sajnos végleg elesik a támogatástól – ezért érdemes időben intézkedni.
A kérelmekhez kötelező mellékelni:
- a januárban postázott nyugdíj–összesítőt, valamint a folyósítást igazoló bankszámlakivonatot vagy postai szelvényt,
- ellátást igazoló határozatokat és kifizetési bizonylatokat,
- a személyi igazolvány és a lakcímkártya bemutatását.
Kik kaphatják meg a rezsitámogatást?
A segítségre azok a nyugdíjasok, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, akiknek havi jövedelme nem haladja meg a meghatározott összeget. Ez azt jelenti, hogy:
- egyedül élőknek 196 650 forint a jövedelmi határ,
- kéttagú háztartásban élőknek pedig fejenként 168 150 forint.
- Jogosult lehet az is, aki özvegyi nyugdíjat, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, időskorúak járadékát, vagy a már említett NYES–t kap.
Hogyan fizetik ki?
A 35 ezer forintot a kérelmező döntése szerint készpénzben, a hivatal pénztárában lehet átvenni, vagy bankszámlára utalva érkezik. Kéttagú család esetén azonban csak az egyik fél igényelheti a támogatást.
Nem jár mindenkinek
A támogatás csak egyszer adható. Azok a háztartások, amelyek 2025–ben már kétszer kaptak tűzifát, nem jogosultak a rezsitámogatásra.
Egy kis könnyebbség a télre
A támogatás nem oldja meg a magas rezsiszámlák minden gondját, de sokaknak jelenthet érezhető könnyebbséget. A város vezetése hangsúlyozta: a cél, hogy a leginkább rászoruló idősek kapjanak kézzelfogható segítséget.
– A tavalyi évhez képest a képviselő–testület megemelte az összeget, ami így 35.000 forint háztartásonként. Emellett idén már a NYES–ben részesülők is igénybe vehetik a támogatást – emelte ki Szarka László alpolgármester a Kunszenti Hírek Facebook-oldalán
