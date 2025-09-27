Rollerbaleset: egy súlyosan sérült fiatal lányt láttak el a mentők a Campusnál

Egy rollerbalesetet modelleztek

Az Országos Mentőszolgálat és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya által közösen szervezett szimulációban bemutatták, hogyan látnak el egy súlyos baleseti sérültet először prehospitális, majd kórházi szemszögből.

A bemutató során egy elképzelt balesetet modellezünk, melyben a sérült természetesen „nem valódi", ám a mentősök, az orvosok és az ő technikai eszközeik nagyon is igaziak – árulták el a szervezők.

Valóban így történt. A szakemberek mindent ugyanúgy tettek, mintha egy valóságos baleset sérültjét látnák el. Mindezt a nézők szeme láttára.

Legnagyobb döbbenetükre még újra is kellett éleszteni a lányt, szerencsére sikeres volt a beavatkozás.

Figyelemfelhívás is céljuk volt

– Célunk, hogy bemutassuk a sürgősségi ellátás szépségeit, és kihívásait, valamint felhívjuk a közönség figyelmét az elektromos rollerek használatának veszélyeire, az egyéni védőfelszerelések viselésének fontosságára – emelték ki a szervezők.

A bemutató végére az eső is eleredt, így a közönség betérhetett a Campus épületébe, ahol kezdetét vette a tudományfesztivál. Erről is nemsokára beszámolunk...