Rollerbaleset: egy súlyosan sérült fiatal lányt láttak el a mentők a Campusnál

Pénteken zajlott a Kutatók Éjszakája a Szolnok Campuson. Az immár hagyományos programon a mentőszolgálatnak és a kórházi szakembereknek is akadt dolguk. Egy rollerbaleset kapcsán tették a dolgukat.

Rimóczi Ágnes

Véres ruhában mozdulatlanul feküdt egy fiatal lány a Szolnok Campus épülete előtt. A mentők szirénázva érkeztek, amikor már kisebb tömeg vette körül a rollerbalesetben súlyosan sérült fiatalt. Rémületre azonban ezúttal mégsem volt ok. Eláruljuk, mi történt.

rollerbaleset bemutató Kutatók Éjszakája
Egy rollerbaleset sérültjét látták el a mentősök. Szerencsére ez most csak egy bemutató volt
Fotó: Mészáros János

Péntek délután öt óra körül egyre többen gyülekeztek a Tiszaligetben, a Szolnok Campus épületénél. Ahogy minden év szeptemberének utolsó péntekjén, ezúttal is a Kutatók Éjszakájára jöttek az érdeklődők. Mielőtt belemerültek a tudományok világába, megdöbbentő perceket éltek át. Szerencsére azonban nem volt „éles a helyzet", csupán egy baleset imitálásának lehettek szemtanúi.

Rolerbaleset szimuláció Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Egy rollerbalesetet modelleztek

Az Országos Mentőszolgálat és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya által közösen szervezett szimulációban bemutatták, hogyan látnak el egy súlyos baleseti sérültet először prehospitális, majd kórházi szemszögből.

A bemutató során egy elképzelt balesetet modellezünk, melyben a sérült természetesen „nem valódi", ám a mentősök, az orvosok és az ő technikai eszközeik nagyon is igaziak – árulták el a szervezők.

Valóban így történt. A szakemberek mindent ugyanúgy tettek, mintha egy valóságos baleset sérültjét látnák el. Mindezt a nézők szeme láttára.

Legnagyobb döbbenetükre még újra is kellett éleszteni a lányt, szerencsére sikeres volt a beavatkozás.

Figyelemfelhívás is céljuk volt

– Célunk, hogy bemutassuk a sürgősségi ellátás szépségeit, és kihívásait, valamint felhívjuk a közönség figyelmét az elektromos rollerek használatának veszélyeire, az egyéni védőfelszerelések viselésének fontosságára – emelték ki a szervezők.

A bemutató végére az eső is eleredt, így a közönség betérhetett a Campus épületébe, ahol kezdetét vette a tudományfesztivál. Erről is nemsokára beszámolunk...

 

