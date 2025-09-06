Ellopták Csenge születésnapi rollerét, de egy nagylelkű felajánlás mindent megváltoztatott

Július 24-én rollerlopás történt Abonyban, amely következtében nemcsak egy jármű, de egyben egy általános iskolás gyermek születésnapi ajándéka is kámforrá vált. A Navee márkájú eszközt nem sokkal a lopás előtt kapta Csenge családjától, akik közös összefogással vásárolták meg számára a nagy értékű rollert. Akkoriban édesanyja, Noémi mesélte el a részleteket hírportálunknak, és a hír széles körben elterjedt. Így értesülhetett róla a NOBILIS Hungary Kft. is, akik nem sokkal később egy nagylelkű üzenetet küldtek szerkesztőségünknek.

Az abonyi rollerlopás története megható fordulatot vett

Fotó: Mészáros János

Rollerlopás után örömteli fordulat

A NOBILIS Hungary Kft. képviselői arról tájékoztattak bennünket, hogy szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a történet boldogan záruljon, ezért felajánlottak Csengének egy vadonatúj elektromos rollert. A cég a Navee márkájú járművek hazai importőreként különösen fontosnak tartotta, hogy együttérzésüket ilyen módon is kifejezzék a család felé. Így az új elektromos rollert a napokban elküldték szerkesztőségünkhöz, és pénteken délután Karancsiné Szecsei Veronika vezető szerkesztővel útra keltünk az abonyi családhoz, hogy személyesen adhassuk át a disztribútor nagylelkű ajándékát.