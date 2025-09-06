2 órája
Ellopták Csenge születésnapi rollerét, de egy nagylelkű felajánlás mindent megváltoztatott
Július végén egy abonyi kislány, Ilyés Csenge elektromos rollerét egy máig ismeretlen személy ellopta. Az eszköz különösen nagy értéket képviselt számára, hiszen születésnapi ajándékként kapta családjától, nem sokkal az eset előtt. Úgy tűnt, a szomorú rollerlopásnak nem lesz jó vége, ám meglepetésként olyan üzenet érkezett szerkesztőségünknek ,amely mindent megváltoztatott.
Július 24-én rollerlopás történt Abonyban, amely következtében nemcsak egy jármű, de egyben egy általános iskolás gyermek születésnapi ajándéka is kámforrá vált. A Navee márkájú eszközt nem sokkal a lopás előtt kapta Csenge családjától, akik közös összefogással vásárolták meg számára a nagy értékű rollert. Akkoriban édesanyja, Noémi mesélte el a részleteket hírportálunknak, és a hír széles körben elterjedt. Így értesülhetett róla a NOBILIS Hungary Kft. is, akik nem sokkal később egy nagylelkű üzenetet küldtek szerkesztőségünknek.
Rollerlopás után örömteli fordulat
A NOBILIS Hungary Kft. képviselői arról tájékoztattak bennünket, hogy szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a történet boldogan záruljon, ezért felajánlottak Csengének egy vadonatúj elektromos rollert. A cég a Navee márkájú járművek hazai importőreként különösen fontosnak tartotta, hogy együttérzésüket ilyen módon is kifejezzék a család felé. Így az új elektromos rollert a napokban elküldték szerkesztőségünkhöz, és pénteken délután Karancsiné Szecsei Veronika vezető szerkesztővel útra keltünk az abonyi családhoz, hogy személyesen adhassuk át a disztribútor nagylelkű ajándékát.
Ilyés Csenge és új rollereFotók: Mészáros János
A kislány meghatódva fogadta a meglepetést
Az édesanyával egyeztetett időpontban egy csendes környékre érkeztünk, ahol Csenge és édesanyja, Noémi fogadtak bennünket. A kislány szemében azonnal felcsillant az öröm, amikor meglátta az új rollert, és izgatottan kezdte kibontani az ajándékot kollégáink segítségével.
– Teljesen ugyanolyan, mint amit korábban elloptak. Ezt onnan tudom, hogy annak is megőriztük a dobozát, és teljesen ugyanezt a típust vásároltuk korábban Csengének a születésnapjára – mesélte meghatottan Noémi.
Újra könnyebb az iskolába járás
Csengétől megtudhattuk, hogy a korábbi rollert az iskolába járáshoz használta. Idősebb testvérével mindennap egy másik településre utaznak tömegközlekedéssel, így a roller nagyban megkönnyítette számukra a városon belüli közlekedést. Ráadásul az intézményben is biztonságosan el tudja helyezni, így nyugodtan használhatja új járművét nap mint nap.
– Nagyon szomorú voltam, amikor ellopták a rolleremet, hiszen minden nap azzal mentem iskolába, és otthon is sokat játszottam vele az utcánkban. Most nagyon boldog vagyok, hogy újra van rollerem, amivel iskolába járhatok – mondta boldogan Csenge, a NOBILIS Hungary Kft. ajándéka mellett állva.
Édesanyja hálás a felajánlásért
– Nagyon megörültünk a lehetőségnek, mert nem tudtunk volna jelen pillanatban másikat venni, ezt is összepótolta a család. Nagy öröm Csengének is, hogy kaphatott egy másikat. Ritka azért, hogy valaki csak így felajánl valamit egy családnak, hogy ezzel is egy kicsit könnyítsenek a helyzetükön. Nagyon hálásak vagyunk – hangsúlyozta az édesanya, kiemelve, milyen sokat jelentett számukra a NOBILIS Hungary Kft. gesztusa.
