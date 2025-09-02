Egy gombnyomásnyi segítség

A szóban forgó rosszullét egy lényeges esetre hívta fel a figyelmet. Hiszen a baj, mint most is, egyetlen pillanat alatt megtörténhet akárkivel. Ezért is különösen fontos, hogy ne nézzünk félre, ha látjuk, hogy egy embertársunk nem érzi jól magát – az élet ugyanis törékeny, és ilyen helyzetekben minden pillanat sorsdöntő lehet. Talán egy telefonhívás a legtöbb, amit egy adott helyzetben tehetünk, de sokszor már a mentők tárcsázása is életeket menthet.

A rosszullét kapcsán egy fontos dolog került reflektorfénybe

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A rosszullét emlékeztet: nem vagyunk sebezhetetlenek

Bár azt hihetnénk, hogy „velünk ez úgysem történhet meg”, a valóság az, hogy bárhol és bárkivel előfordulhat. Én is így gondoltam egészen addig, amíg gimnazistaként autóbalesetet nem szenvedtünk a családommal. Tisztán emlékszem, hányan álltak meg segíteni. Volt egy hölgy, aki szorosan magához ölelt, míg egy férfi már a telefonját emelte, hogy segítséget hívjon. Apró gesztusok voltak, mégis hatalmas terhet vettek le a vállunkról, mivel egyikünk sem lett volna képes higgadtan elmondani, mi történt. A nevüket sajnos azóta sem tudom, de bízom benne, hogy érzik: azon a napon egyetlen ölelés és pár gombnyomás mindennél többet jelentett.