Tízezreket érő rémisztő, de csodálatos lények árasztották el a kerteket – a Jászkunságban is több tucatnyit lefotóztak belőle

Fontos leszögezni, hogy sáska és sáska között jelentős különbségek vannak. Bizonyos sáskák hatalmas kártételre képesek, más változatok természeti értékkel bíró védett állatok. Olvasóink rengeteg képet küldtek, ezekből galériát is készítettünk.

Olvasónk által fotózott imádkozó sáska

Forrás: Beküldött fotó

Milyen pusztításra képes a sáska?

A magyar gazdák jól ismerik ezeket a zöldesbarna rovarokat. A napokban arról írtunk, hogy a nyár alatt több bejelentés is érkezett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz az elszaporodó és jelentős károkat okozó olaszsáskáról. Több gazdálkodó arról számolt be, hogy a burgonya, a kukorica, a karfiol és a lucerna kultúrákban 100 százalékos kárt okoztak a sáskák. A sáskainvázió hátterében az elmúlt két év időjárása áll. A száraz, aszályos idő több egyenesszárnyú fajnak, köztük az olaszsáskának is kedvezett. A szakemberek szerint, a sáskanépesség növekedése miatt, és mert ezek az állatok jól repülnek és gyorsan terjednek egy nem túl pozitív forgatókönyv vár ránk.

Milyen a védett sáska?

A károkozó sáskák mellett, mint amilyen a marokkói, az olasz és a vándorsáska, a Magyar Rovartani Társaság tizenöt védett sáskafajt is számon tart:

imádkozósáska,

sisakos sáska,

hosszúlábú önbeásósáska,

áttelelő sáska,

szép hegyisáska,

rövidszárnyú hegyisáska,

barbársáska,

szerecsensáska (változó sáska),

pannon sáska,

keleti vándorsáska,

vöröslábú hegyisáska,

álolaszsáska,

tarka hegyisáska,

és eurázsiai rétisáska.

Azonban a fentiek közül Magyarországon csupán csak kettő található meg.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mennyi a védett sáska természetvédelmi értéke?

A tizenötös listából csak az imádkozó sáska és a sisakos sáska fordul elő hazánkban. Ahogy minden védett állatnak, úgy ennek a kettőnek is van természetvédelmi értéke. Az imádkozó sáska esetében ez az érték 5.000 forint, míg a sisakos sáska természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Egy alföldi olvasó nemrégiben egy hatalmas barna színű rovarra lett figyelmes a kertjében. Az állatról képet is küldött, így könnyű volt kideríteni, hogy egy imádkozó sáskához volt szerencséje, ami ugye védett.