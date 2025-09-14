2 órája
Különleges ereklyéket gyűjtöttek össze a legendás személyiség életéből – galériával, videóval
Életében mindent a jó Isten ingyenes ajándékának tartott, Jézus útján járva egy családdá tette a falut. A Jánoshidán szolgált Sebestyén Albert atyára még ma is sokan nagy szeretettel emlékeznek. A legendás plébános halálának 25., Jánoshidára kerülésének 60. évfordulója alkalmából nyílt különleges kiállítás a Premontrei Rendházban.
Régi iratok, levelek, fényképek, miseruhák és visszaemlékezések segítségével Sebestyén Albert atya példaértékű életútja elevenedik meg a jánoshidai Premontrei Rendházban.
Mindenkit megszólított, igazi közösségépítő volt Sebestyén Albert atya
Emlékezzünk együtt! - címmel nyílt nagyszabású kiállítás a Premontrei Rendházban. Kovács József plébános kezdeményezésére az egyházközség, az önkormányzat és az „Ez a hely a tiéd” Egyesület szervezésében méltó módon emlékeztek Sebestyén Albert atyára halálának 25., Jánoshidára kerülésének 60. évfordulóján. Az összefogással létrehozott kiállítást Kovács József plébános, Eszes Béla polgármester és Kajos Gábor, az „Ez a hely a tiéd” Egyesület elnöke nyitotta meg szeptember 2-án. Sebestyén Albert atya méltatásában kiemelték: papként fontos feladata volt a közösségépítés, amelyben a kezdeti nehézségek után jelentős sikereket ért el a településen. Minden korosztályt meg tudott szólítani, még azokat is, akik nem voltak vallásgyakorlók. Szolgálatában Isten szeretete és az vezérelte, hogy egy családdá tegye az egész falut.
Tematikus kiállítás nyílt a legendás pap emlékére
Sebestyén Albert 35 év alatt nemcsak papként, lelkipásztorként, hanem településépítőként is sokat tett Jánoshidáért. Ezt az alázattal, szeretettel végzett munkát mutatja be a tárlat különböző témák mentén. Így például Albert atya papi, esperesi munkája régi iratok, levelek, fotók és miseruhák segítségével elevenedik meg.
A ministránsok emlékei is megjelennek, hiszen több mint három évtized alatt nagyon sok gyermek szolgált az oltár körül, ők mindannyian életre szóló lelki útravalóval gazdagodtak.
Felidézik az elsőpéntek megtartását is, amikor Albert atya házhoz vitte a betegek szentségét és az oltáriszentséget azoknak a híveknek, akik koruk, vagy betegségük miatt nem tudtak részt venni a szentmiséken. Az ünnepek tematika sorában nagy hangsúlyt kap a fatimai napok bemutatása, melyek hagyományát a legendás plébános teremtette meg az 1980-as években Jánoshidán. Visszaemlékezések is szép számban gyűltek össze írott és hangzó formában.
Megemlékeztek Sebestyén Albert atyárólFotók: Pesti József
Igazi gyöngyszemek a bemutatott textilcsodák
A megemlékezéshez kapcsolódott Pető Vencelné, BorKa jászfényszarui textilszobrász Kedves szentjeim és mások című tárlata, mely azokat a szenteket mutatja be, akik nemcsak a jászok, hanem az egész magyarság és a világ számára is példaadók lehetnek. Szeptember 5-én szentmisét tartottak Sebestyén Albert atya lelki üdvéért, melyet Kovács József plébános celebrált, a szentbeszédet Kladiva Imre címzetes apát, nyugalmazott plébános mondta. A szentmisén a régi ministránsok végezték az oltárszolgálatot, az egykori énekkaros lányok énekeltek. A szertartás után a temetőben Albert atya sírjánál elhelyezték a kegyelet koszorúit, virágait és mécseseket gyújtottak.
A XIX. Ars Sacra Fesztivál keretében szeptember 13-án, szombaton rendezik meg a nyitott templomok napját a jánoshidai Keresztelő Szent János születése templomban, ahol a rózsafüzér ima és a szentmise után 10.30 órától a templom történetét és építészeti sajátosságait ismerhetik meg az érdeklődők. Ezen a napon 10.30-tól 13 óráig megtekinthető a Sebestyén Albert emlékkiállítás a Premontrei Rendházban.
Sebestyén Albert atya életútja:
- 1931. június 23-án született Hatvanban
- 1954. június 20-án szentelték pappá
- 1954-56: Hódmezővásárhely, káplán-hitoktató
- 1956-57: Albertirsa, káplán
- 1957-60: Nagykáta, káplán
- 1960-61: Csongrád, káplán
- 1961-65: Abony, káplán
- 1965-2000: Jánoshida, plébános
- 1973-93: Abony-Újszász kerület esperese
- 1989-től tiszteletbeli kanonok
- 2000. szeptember 5-én hunyt el Jászberényben
