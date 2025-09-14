Különleges ereklyéket gyűjtöttek össze a legendás személyiség életéből – galériával, videóval

Régi iratok, levelek, fényképek, miseruhák és visszaemlékezések segítségével Sebestyén Albert atya példaértékű életútja elevenedik meg a jánoshidai Premontrei Rendházban.

Kettős évforduló jegyében nyílt emlékkiállítás Sebestyén Albert atya tiszteletére a jánoshidai Premontrei Rendházban

Fotó: Pesti József

Mindenkit megszólított, igazi közösségépítő volt Sebestyén Albert atya

Emlékezzünk együtt! - címmel nyílt nagyszabású kiállítás a Premontrei Rendházban. Kovács József plébános kezdeményezésére az egyházközség, az önkormányzat és az „Ez a hely a tiéd” Egyesület szervezésében méltó módon emlékeztek Sebestyén Albert atyára halálának 25., Jánoshidára kerülésének 60. évfordulóján. Az összefogással létrehozott kiállítást Kovács József plébános, Eszes Béla polgármester és Kajos Gábor, az „Ez a hely a tiéd” Egyesület elnöke nyitotta meg szeptember 2-án. Sebestyén Albert atya méltatásában kiemelték: papként fontos feladata volt a közösségépítés, amelyben a kezdeti nehézségek után jelentős sikereket ért el a településen. Minden korosztályt meg tudott szólítani, még azokat is, akik nem voltak vallásgyakorlók. Szolgálatában Isten szeretete és az vezérelte, hogy egy családdá tegye az egész falut.

Tematikus kiállítás nyílt a legendás pap emlékére

Sebestyén Albert 35 év alatt nemcsak papként, lelkipásztorként, hanem településépítőként is sokat tett Jánoshidáért. Ezt az alázattal, szeretettel végzett munkát mutatja be a tárlat különböző témák mentén. Így például Albert atya papi, esperesi munkája régi iratok, levelek, fotók és miseruhák segítségével elevenedik meg.

A ministránsok emlékei is megjelennek, hiszen több mint három évtized alatt nagyon sok gyermek szolgált az oltár körül, ők mindannyian életre szóló lelki útravalóval gazdagodtak.

Felidézik az elsőpéntek megtartását is, amikor Albert atya házhoz vitte a betegek szentségét és az oltáriszentséget azoknak a híveknek, akik koruk, vagy betegségük miatt nem tudtak részt venni a szentmiséken. Az ünnepek tematika sorában nagy hangsúlyt kap a fatimai napok bemutatása, melyek hagyományát a legendás plébános teremtette meg az 1980-as években Jánoshidán. Visszaemlékezések is szép számban gyűltek össze írott és hangzó formában.