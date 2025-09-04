Egyezményes segélykérő kézjellel kérhetünk segítséget, ha bajban vagyunk, ezt kell tennünk! – videóval

A segélykérő kézjelet bárki használhatja személyesen vagy akár videóchaten is, hogy jelezze, nem érzi biztonságban magát vagy segítségre van szüksége. A kézjel könnyen elsajátítható, folyamatos, ismételt mozdulatsorból áll: négy kinyújtott ujj alá kell hajtani a hüvelykujjat, majd ráhajtani a négy ujjat a hüvelykujjra, akár többször is.

A néma segélykérő kézjel egyetemleges használata pár év alatt a köztudatba került, hazánkban is mentettek már vele bántalmazottat

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A segélykérő kézjel története nem nyúlik hosszú időre vissza. A modern-kori világban 2019-ben elterjedt Covid-járvány idején megnövekedett a családon belüli erőszak eseteinek száma, és a járványügyi korlátozások nehezebbé tették a segítségkérést. A segélykérést megkönnyítő kézjelet a Kanadai Nők Alapítványa alkotta meg és 2020. április 14-én tette közzé. Miután a Women's Funding Network is átvette, elkezdett terjedni. A helyi és nemzetközi reakciók is pozitívak voltak. A segélykérő kézjel nem a „tökéletes megoldás”, sokkal inkább egy eszköz, amellyel valaki segítséget kérhet.

A segélykérés 3 kézjele

Forrás: police.hu

Magyarországon 2021-ben kezdte bevezetni az egyetemleges jelet a magyar rendőrség. Az ORFK illetékesei azóta hangoztatják, hogy nem csupán egy új segítségkérő módszerről van szó, hanem az általa kifejtett nevelő hatásról is, amely megtanítja embertársainkat arra,

hogyan figyeljünk egymásra,

hogyan vegyük észre a bajbajutottakat magunk körül a rohanó világban,

és hogyan nyújtsunk segítséget csendben a megfélemlítettek biztonságát védve.

Mint hangsúlyozzák, a segélykérő kézjel használata és felismerése megtanítja a társadalom tagjait vigyázni a másikra, védeni egymást, ébernek lenni. Kialakul a cselekvő emberbarátság példája, általa a tudatosság felerősödik, ezért is különlegesen fontos a magyar rendőrség számára az egységes segélykérő mozdulat magyarországi bevezetése.

A segélykérő kézjel három üteme

A magyar rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha valaki bárki más részéről ilyen kézjelet lát, akkor azonnal hívja a 112-t és adja meg a pontos körülményeket, személyleírást, és minden olyan adatot, ami segíthet azonosítani a bajban lévő személyt és a feltételezett elkövetőt.