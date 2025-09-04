1 órája
Egyezményes segélykérő kézjellel kérhetünk segítséget, ha bajban vagyunk, ezt kell tennünk! – videóval
Ez a segélykiáltás életeket menthet. A magyar rendőrség 2021 nyarától igyekszik meghonosítani és a köztudatba vésni a „néma segélykiáltás”, vagy segélykérő kézjel, angol nevén Signal for Help, vagy Violence at Home Signal for Help („családon belüli erőszak segélykérő jelzés”) használatát.
A segélykérő kézjelet bárki használhatja személyesen vagy akár videóchaten is, hogy jelezze, nem érzi biztonságban magát vagy segítségre van szüksége. A kézjel könnyen elsajátítható, folyamatos, ismételt mozdulatsorból áll: négy kinyújtott ujj alá kell hajtani a hüvelykujjat, majd ráhajtani a négy ujjat a hüvelykujjra, akár többször is.
A segélykérő kézjel története nem nyúlik hosszú időre vissza. A modern-kori világban 2019-ben elterjedt Covid-járvány idején megnövekedett a családon belüli erőszak eseteinek száma, és a járványügyi korlátozások nehezebbé tették a segítségkérést. A segélykérést megkönnyítő kézjelet a Kanadai Nők Alapítványa alkotta meg és 2020. április 14-én tette közzé. Miután a Women's Funding Network is átvette, elkezdett terjedni. A helyi és nemzetközi reakciók is pozitívak voltak. A segélykérő kézjel nem a „tökéletes megoldás”, sokkal inkább egy eszköz, amellyel valaki segítséget kérhet.
Magyarországon 2021-ben kezdte bevezetni az egyetemleges jelet a magyar rendőrség. Az ORFK illetékesei azóta hangoztatják, hogy nem csupán egy új segítségkérő módszerről van szó, hanem az általa kifejtett nevelő hatásról is, amely megtanítja embertársainkat arra,
- hogyan figyeljünk egymásra,
- hogyan vegyük észre a bajbajutottakat magunk körül a rohanó világban,
- és hogyan nyújtsunk segítséget csendben a megfélemlítettek biztonságát védve.
Mint hangsúlyozzák, a segélykérő kézjel használata és felismerése megtanítja a társadalom tagjait vigyázni a másikra, védeni egymást, ébernek lenni. Kialakul a cselekvő emberbarátság példája, általa a tudatosság felerősödik, ezért is különlegesen fontos a magyar rendőrség számára az egységes segélykérő mozdulat magyarországi bevezetése.
A segélykérő kézjel három üteme
A magyar rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha valaki bárki más részéről ilyen kézjelet lát, akkor azonnal hívja a 112-t és adja meg a pontos körülményeket, személyleírást, és minden olyan adatot, ami segíthet azonosítani a bajban lévő személyt és a feltételezett elkövetőt.
A külföldi példák közül az egyik legsikeresebb akció az volt, amikor 2021 novemberében a kézjel segítségével mentettek meg egy elrabolt tinilányt Kentuckyban, az Amerikai Egyesült Államokban.
Azóta a hazai gyakorlatba is bekerült a segélykérő kézjel. Egy 46 éves férfi 2024 nyarától rendszeresen bántalmazta, félelemben, függőségben tartotta mozgásszervi betegségéből adódóan rokkant párját. A Veol.hu azt írja, hogy a gyanúsított folyamatosan megszabta a sértettnek, hogy hova mehet, még a mosdó használatára is engedélyt kellett kérnie. A bántalmazott nő július 17-én este egy benzinkúton a nemzetközi kézjelzés használatával kért segítséget az ott dolgozóktól, akik értesítették a rendőrséget.
Kaposváron is működött a titkos kézjelzés. Tavaly nyáron egy fiatal pár ment be az egyik helyi üzletbe, a kisírt szemű nő az eladó felé nézett, majd a nemzetközileg ismert kézjelet mutatta. Az alkalmazott felismerte a jelzést és hívta a rendőrséget.
Érdeklődésünkre András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az illetékességi területükön Signal for Help, illetőleg Violence at Home Signal for Help egyezményes kézjelzéssel történő segítségkérésről nem érkezett bejelentés a rendőrségre.
