szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csendes segélykiáltás

41 perce

Egyezményes segélykérő kézjellel kérhetünk segítséget, ha bajban vagyunk, ezt kell tennünk! – videóval

Címkék#kézjel használat#segítség#rendőrség

Ez a segélykiáltás életeket menthet. A magyar rendőrség 2021 nyarától igyekszik meghonosítani és a köztudatba vésni a „néma segélykiáltás”, vagy segélykérő kézjel, angol nevén Signal for Help, vagy Violence at Home Signal for Help („családon belüli erőszak segélykérő jelzés”) használatát.

Mészáros Géza

A segélykérő kézjelet bárki használhatja személyesen vagy akár videóchaten is, hogy jelezze, nem érzi biztonságban magát vagy segítségre van szüksége. A kézjel könnyen elsajátítható, folyamatos, ismételt mozdulatsorból áll: négy kinyújtott ujj alá kell hajtani a hüvelykujjat, majd ráhajtani a négy ujjat a hüvelykujjra, akár többször is.

néma segélykérő kézjel
A néma segélykérő kézjel egyetemleges használata pár év alatt a köztudatba került, hazánkban is mentettek már vele bántalmazottat
Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A segélykérő kézjel története nem nyúlik hosszú időre vissza. A modern-kori világban 2019-ben elterjedt Covid-járvány idején megnövekedett a családon belüli erőszak eseteinek száma, és a járványügyi korlátozások nehezebbé tették a segítségkérést. A segélykérést megkönnyítő kézjelet a Kanadai Nők Alapítványa alkotta meg és 2020. április 14-én tette közzé. Miután a Women's Funding Network is átvette, elkezdett terjedni. A helyi és nemzetközi reakciók is pozitívak voltak. A segélykérő kézjel nem a „tökéletes megoldás”, sokkal inkább egy eszköz, amellyel valaki segítséget kérhet.

A csendes segélykiáltás
A segélykérés 3 kézjele
Forrás: police.hu

Magyarországon 2021-ben kezdte bevezetni az egyetemleges jelet a magyar rendőrség. Az ORFK illetékesei azóta hangoztatják, hogy nem csupán egy új segítségkérő módszerről van szó, hanem az általa kifejtett nevelő hatásról is, amely megtanítja embertársainkat arra,

  • hogyan figyeljünk egymásra,
  • hogyan vegyük észre a bajbajutottakat magunk körül a rohanó világban,
  • és hogyan nyújtsunk segítséget csendben a megfélemlítettek biztonságát védve.

Mint hangsúlyozzák, a segélykérő kézjel használata és felismerése megtanítja a társadalom tagjait vigyázni a másikra, védeni egymást, ébernek lenni. Kialakul a cselekvő emberbarátság példája, általa a tudatosság felerősödik, ezért is különlegesen fontos a magyar rendőrség számára az egységes segélykérő mozdulat magyarországi bevezetése.

A segélykérő kézjel három üteme

A magyar rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha valaki bárki más részéről ilyen kézjelet lát, akkor azonnal hívja a 112-t és adja meg a pontos körülményeket, személyleírást, és minden olyan adatot, ami segíthet azonosítani a bajban lévő személyt és a feltételezett elkövetőt.

csendes segélykiáltás
A csendes segélykiáltás globális jelzése 1.
Forrás: police.hu
A csendes segélykiáltás globális jelzése 2.
Forrás: police.hu
A csendes segélykiáltás
A csendes segélykiáltás globális jelzése 3.
Forrás: police.hu

A külföldi példák közül az egyik legsikeresebb akció az volt, amikor 2021 novemberében a kézjel segítségével mentettek meg egy elrabolt tinilányt Kentuckyban, az Amerikai Egyesült Államokban.

Azóta a hazai gyakorlatba is bekerült a segélykérő kézjel. Egy 46 éves férfi 2024 nyarától rendszeresen bántalmazta, félelemben, függőségben tartotta mozgásszervi betegségéből adódóan rokkant párját. A Veol.hu azt írja, hogy a gyanúsított folyamatosan megszabta a sértettnek, hogy hova mehet, még a mosdó használatára is engedélyt kellett kérnie. A bántalmazott nő július 17-én este egy benzinkúton a nemzetközi kézjelzés használatával kért segítséget az ott dolgozóktól, akik értesítették a rendőrséget.

Kaposváron is működött a titkos kézjelzés. Tavaly nyáron egy fiatal pár ment be az egyik helyi üzletbe, a kisírt szemű nő az eladó felé nézett, majd a nemzetközileg ismert kézjelet mutatta. Az alkalmazott felismerte a jelzést és hívta a rendőrséget.

Érdeklődésünkre András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az illetékességi területükön Signal for Help, illetőleg Violence at Home Signal for Help egyezményes kézjelzéssel történő segítségkérésről nem érkezett bejelentés a rendőrségre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu