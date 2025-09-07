Cetlit talált autója szélvédőjén egy nő, nem is gondolta, milyen nagy segítség lesz ez neki

Hogyan keletkezett a sérülés az autón? Az is lehet, hogy épp ezen gondolkodott a hölgy, amikor meglátta a kis papírost. Szolnokon ismét olyan történt, mely bizonyítja: vannak még segítőkész emberek.

Egy titokzatos cetli árulta el, hogyan keletkezett a sérülés az autón Szolnokon

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Így keletkezhetett a sérülés az autón

„A bal hátsó kerékjárati ívet az .... forgalmi rendszámú gépjármű húzta meg” – így kezdődik az a levél, melyet egy szolnoki hölgy a parkoló autója szélvédőjén talált. A sorok tanúsága szerint valaki szemtanúja volt, ahogy a hölgy autóját egy másik kocsi meghúzta.

A Konstantin útnál történt esetet az egyik közösségi oldal SZOLNOKON HALLOTTAM elnevezésű csoportjában osztotta meg a pórul járt, ugyanakkor szerencsésnek is mondható autós. A levél folytatásából kiderül, hogy a szemtanú azt is látta, hogy mely cég autója volt a károkozó.

„Fehér kombi, amin szintén látszott a sérülés” – írta levelében.

Köszönetet mondott az ismeretlennek

A sérült autó tulajdonosa a Facebookos bejegyzésben mondott köszönetet a levél írójának.

„Szeretném megköszönni annak az ismeretlen segítőkész embernek, aki cetlit hagyott az autóm szélvédőjén, miután látta, hogy valaki meghúzta az autóm a Konstantin útnál, majd szó nélkül elhajtott. Jó érzés tudni, hogy vannak még figyelmes és emberséges emberek. Köszönöm szépen” – fejezte ki háláját a hölgy.

A bejegyzés alatti hozzászólások kapcsán kiderült: a hölgy rendőrt hívott, megkerült az elkövető, aki visszatért a helyszínre...

Egy elveszett csomag története

Szerencsére nem ez az egyetlen történet, amiben valaki segítő szándékkal fordul mások felé. Hírportálunkon több szívmelengető történetről beszámoltunk már az elmúlt időszakban.

Nyár elején egy szolnoki idős hölgy esete kelthetett kellemes érzést olvasóinkban. Amint írtuk: az asszony megvásárolta a gyógyszereit, aztán leült pihenni egy közeli padra. A csomag véletlenül ott maradt, amit egy kedves ismeretlen adott be a gyógyszertárba. A sztori így itt is jó véget ért...