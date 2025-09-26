Csizmák, bakancsok, overálok – bőséges adomány az ovisoknak

A tiszaföldvári Homoki Óvodába járó gyerekek komoly segítséget kaptak a hideg hónapokra való felkészüléshez. A Földvári Hírlap információi szerint szeptember közepén rengeteg ruhával és lábbelivel lepték meg a kicsiket. A jótékonysági akciót Subák József, a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselője szervezte.

Subák József önkormányzati képviselő ruha- és cipő adománnyal lepte meg a Tiszaföldvári Homoki Óvodát

Fotó: Dobróka András / Forrás: Földvári Hírlap

Nagy mennyiségű adománnyal érkezett Subák József önkormányzati képviselő

A gyerekeknek érkezett meglepetésben volt minden, amire a közelgő télben szükség lehet: 37 pár hótaposó csizma 59 téli bakancs, 15 overál, 22 pizsama szett, valamint pólók, nadrágok, leggingsek, szoknyák is lapultak a csomagban.

A nagy mennyiségű adományból a rászoruló gyermekek is részesülnek

Fotó: Dobróka András / Forrás: Földvári Hírlap

Az adomány a Homoki Óvoda mellett a tagintézmények rászoruló gyermekeit is támogatja.

– Bár még az elmút hetek időjárása inkább nyária arcot mutatott, hamar megérkezhetnek a hűvösebb, csapadékosabb napok, és erre mindenkinek készülnie kell. Szerettem volna segíteni a körzetben élő hátrányos helyzetű gyermekeket meleg ruhával, lábbelivel – hangsúlyozta a képviselő a közösségi oldalán.

A felajánlás megszervezése a 7-es választókörzet képviselőjének, Subák Józsefnek köszönhető, aki elmondta: szerette volna biztosítani, hogy a nehezebb sorsú gyermekeknek ne kelljen fázniuk, amikor beköszönt a zordabb idő. A képviselő azt is hangsúlyozta, hogy a közeljövőben más intézményeket is szeretne segíteni.

Az adomány mögött közösségi összefogás áll

Fotó: Dobróka András / Forrás: Földvári Hírlap

A támogatás mögött több személy és szervezet összefogása áll. A képviselő köszönetét fejezte ki az adományért a Magyar Vöröskereszt ceglédi szervezetének és munkatársainak, Hagyó Imrének és Majoros Ilonának, a Hagyományőrző Vitézek Tiszai Halászati Egyesületének, valamint a tiszaföldvári származású V. Horváthné Gábor Mónikának.

A hírt követően több helyi lakos is méltatta a kezdeményezést a poszt alatt.

– Lesz egy pár kisgyerek, akiknek télen nem fog fázni a lábuk, és itt ez a lényeg. Gratulálok és lehet követni – fogalmazott egy hozzászóló.